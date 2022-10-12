小粉紅譁然！他去年被中國大學解聘 今年拿諾貝爾經濟學獎

2022年諾貝爾經濟學獎得主迪布維格傳出去年才被中國西南財經大學解聘，引發中網友熱議。（歐新社）

2022/10/12 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾經濟學獎今年由美國經濟學家柏南克（Ben S. Bernanke）、戴蒙德（Douglas W. Diamond）及迪布維格（Philip H. Dybvig）共同獲獎，這份名單出爐後隨即引發中國網路一片譁然，原因是得主之一的迪布維格去年才被中國西南財經大學解聘！

綜合中媒報導，迪布維格曾在美國普林斯頓大學和耶魯大學任教，2010年至2021年擔任中國西南財經大學教授，期間曾任該校金融研究學院院長，還得過中國政府頒發的「友誼獎」，可以說是中共口中的「老朋友」。

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不過，迪布維格去年卻被西南財大解聘，校方的理由是因為2021年未通過考核，沒想到才剛被解聘，迪布維格就拿到諾貝爾獎，引發中國網友熱議，直呼西南財大「虧大了」，還有人調侃「貴校的業績考核比獲得諾貝爾獎都要難」，質疑學校考核制度出問題，要求校方給個說法。

不過也有小粉紅表示「沒啥可惜的」，「諾獎裡面有太多不可說的地方，尤其是和平獎，簡直噁心！如果迪布維格仍在西南財大，那麼這個獎要嗎會繼續拖下去，要嗎就或許根本不會評給他。他因為考核不合格，被西南財大給開了，然後諾獎就給他了，好像是西南財大的管理、高校的考核出了問題，實際上更大的可能性是諾獎在噁心中國的高校，讓公眾對高校的管理和考核制度失去信心。」

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