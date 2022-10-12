小粉紅譁然！他去年被中國大學解聘 今年拿諾貝爾經濟學獎
2022/10/12 20:45
〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾經濟學獎今年由美國經濟學家柏南克（Ben S. Bernanke）、戴蒙德（Douglas W. Diamond）及迪布維格（Philip H. Dybvig）共同獲獎，這份名單出爐後隨即引發中國網路一片譁然，原因是得主之一的迪布維格去年才被中國西南財經大學解聘！
綜合中媒報導，迪布維格曾在美國普林斯頓大學和耶魯大學任教，2010年至2021年擔任中國西南財經大學教授，期間曾任該校金融研究學院院長，還得過中國政府頒發的「友誼獎」，可以說是中共口中的「老朋友」。
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不過，迪布維格去年卻被西南財大解聘，校方的理由是因為2021年未通過考核，沒想到才剛被解聘，迪布維格就拿到諾貝爾獎，引發中國網友熱議，直呼西南財大「虧大了」，還有人調侃「貴校的業績考核比獲得諾貝爾獎都要難」，質疑學校考核制度出問題，要求校方給個說法。
不過也有小粉紅表示「沒啥可惜的」，「諾獎裡面有太多不可說的地方，尤其是和平獎，簡直噁心！如果迪布維格仍在西南財大，那麼這個獎要嗎會繼續拖下去，要嗎就或許根本不會評給他。他因為考核不合格，被西南財大給開了，然後諾獎就給他了，好像是西南財大的管理、高校的考核出了問題，實際上更大的可能性是諾獎在噁心中國的高校，讓公眾對高校的管理和考核制度失去信心。」