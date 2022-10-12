影片曝光！邊境剛解禁就出事 中國人在東京池袋餐廳上演全武行

中國顧客在池袋一家餐館上演全武行。（圖取自推特）

2022/10/12 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本11日正式開放邊境，恢復免簽證自由行，也取消入境人數限制。不過近來網路上流傳一則影片，有中國客人在東京池袋一家中華料理店裡大打出手，更拿起碗盤亂丟，讓人看傻了眼。

日前，池袋一家中華料理店裡，有兩方中國顧客疑似起了口角爭執，想不到雙方講到一半竟然拿起盛有湯麵的碗起來砸人，場面就此失控，一旁的客人也受到波及，被碗砸到了頭部，之後雙方人馬扭打在一塊，也不時傳來碗盤碰撞的聲音，而畫面全都被錄了下來。

請繼續往下閱讀...

影片在社群媒體上瘋傳，許多網友看完之後紛紛留言表示，「連上野動物園都沒有這麼刺激」、「中國人打中國人」、「我家離池袋很近、非必要不會去北口、亂得很。」而有網友判斷，影片中施暴人的口音聽起來應該是東北人。另外，有網友補充，這場亂鬥中，有5、6人當場被逮捕，一台警車塞不下，所以警方乾脆直接開押運犯人的大巴來載。

中國顧客在池袋一家餐館上演全武行。（圖取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法