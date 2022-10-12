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    墮胎政策難統一 極端天主教徒吵胎兒人權問題

    隨著羅訴韋德案被推翻後，墮胎法的支持者不斷走上街頭要求保護婦女權益。（路透社）

    隨著羅訴韋德案被推翻後，墮胎法的支持者不斷走上街頭要求保護婦女權益。（路透社）

    2022/10/12 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國羅德島州曾於今年5月，以羅訴韋德案認定，未出生的胎兒不能算作獨立個人。然而6月隨著該案被推翻後，教會團體CFL在9月向最高法院提出上訴，引用了推翻合法墮胎關鍵的多布斯訴傑克森女性健康組織案，試圖引進墮胎禁令。然而，最高法院決定不受理此案，目前沒有院方人士出面說明。

    綜合外媒報導指出，美國過去的墮胎權力受羅訴韋德案（Roe v Wade）保護，然而在今年6月被保守派為多數的最高法院推翻後，未出生胎兒的人權不斷引發社會討論，目前墮胎政策由地方各自表述，其中有13州幾乎將墮胎視為犯罪行為，但也有部分地區仍然選擇維護婦女墮胎的權力，包括俄亥俄州、羅德島州等。

    今年5月羅德島州曾引用羅訴韋德案認定未出生胎兒，不能算作獨立個人。然而隨著該案被推翻，天主教團體CFL以及兩名「未出生請願人」的懷孕母親作代表，在9月引用了推翻羅訴韋德案的關鍵，多布斯訴傑克森女性健康組織案向最高法院提出上訴。要求羅德島州承認，未出生胎兒也同樣享有充分的法律權利，並在境內禁止墮胎。對此，最高法院拒絕介入胎兒的人權辯論，選擇不予回應，並且駁回上訴申請。

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