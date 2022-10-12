巴西21歲爸帶女兒外出 當街遭槍手開槍爆頭射殺

巴西一名21歲男子帶著2名女兒外出，在街角遭到槍手襲擊。（翻攝推特）

2022/10/12 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名21歲男子帶著2名女兒外出，在街角遭到槍手襲擊，2名女孩親眼目睹父親遇襲，驚慌逃竄，槍手作案後則迅速離去，當地警方已介入調查該案。

綜合外媒報導，這起案件發生在巴西塔力沙（Fortaleza）當地時間9日下午，受害的21歲男子帶著女兒們在街上行走，一名身穿粉紅色短褲的男子滑著手機迎面走來；受害人不疑有他，未加防備，帶著女兒們拐進轉角，孰料粉紅色短褲男從衣服下掏出一支手槍，近距離朝受害人頭部開槍。

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受害人馬上跪倒在地，粉紅色短褲男又朝他後腦勺補了幾槍，受害人因此死亡。目睹父親遇襲，大女兒馬上逃跑，被嚇傻的小女兒則是在原地稍作停留，接著朝姊姊離去的方向跑去。槍手在行兇後馬上快步跑離現場。

警方介入處理，得知受害人有搶劫、挪用公款前科，目前全案仍待追查，也尚未掌握槍手身分。

BRAZIL — A 21-year-old man was shot dead in front of two children in the Vila #Manoel Sátiro #neighborhood in #Fortaleza.

The #victim had a #history of #theft and fraud.

The #suspect remains at large and an #investigation is ongoing. pic.twitter.com/OMtQ3kKQVD — Tafariofficial （@Tafariofficial6） October 11, 2022

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