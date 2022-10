巴西21歲爸帶女兒外出 當街遭槍手開槍爆頭射殺

2022/10/12 11:38

〔即時新聞/綜合報導〕巴西一名21歲男子帶著2名女兒外出,在街角遭到槍手襲擊,2名女孩親眼目睹父親遇襲,驚慌逃竄,槍手作案後則迅速離去,當地警方已介入調查該案。

綜合外媒報導,這起案件發生在巴西塔力沙(Fortaleza)當地時間9日下午,受害的21歲男子帶著女兒們在街上行走,一名身穿粉紅色短褲的男子滑著手機迎面走來;受害人不疑有他,未加防備,帶著女兒們拐進轉角,孰料粉紅色短褲男從衣服下掏出一支手槍,近距離朝受害人頭部開槍。

受害人馬上跪倒在地,粉紅色短褲男又朝他後腦勺補了幾槍,受害人因此死亡。目睹父親遇襲,大女兒馬上逃跑,被嚇傻的小女兒則是在原地稍作停留,接著朝姊姊離去的方向跑去。槍手在行兇後馬上快步跑離現場。

警方介入處理,得知受害人有搶劫、挪用公款前科,目前全案仍待追查,也尚未掌握槍手身分。

