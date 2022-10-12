澤倫斯基籲緊急提供防空武器 美將儘速運交NASAMS

2022/10/12 04:00

〔中央社〕俄羅斯昨天升高軍事行動，向烏克蘭發射80多枚飛彈，烏克蘭總統澤倫斯基今天要求七大工業國集團（G7）領導人緊急提供防空武器。白宮表示，美國將儘速運交烏克蘭「國家先進防空系統」（NASAMS）。

NASAMS是中短程防空系統，由美國雷神（Raytheon）和挪威康斯堡防衛及航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）共同研發，能攔截敵機、巡弋飛彈等目標，射程30到50公里。美國2005年起以NASAMS協助防衛首都與白宮。

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俄羅斯動用飛彈攻擊烏克蘭首都基輔和其他城市後，白宮也曾發布聲明，表示美國總統拜登（Joe Biden）昨天承諾向烏克蘭提供先進防空系統。

白宮在聲明中說，拜登昨天與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，「承諾繼續向烏克蘭提供自我防衛所需的支援，其中包括先進的防空系統」。

同時，一名德國國防部消息人士證實「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，烏克蘭今天收到德國承諾提供的4套最新式IRIS-T型防空系統的第一套，這套防空系統較原先計畫提前運交。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）6月初告訴下議院聯邦議院（Bundestag）：「最近政府已決定，我們將運送德國擁有的最新式IRIS-T型防空系統（給烏克蘭）。」

他說這個系統將「賦予烏克蘭能力，可保衛一整座主要城市，防範俄國空襲」，且德國也會運送一套能偵測敵軍火箭砲的追蹤雷達系統給烏國。1111012

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