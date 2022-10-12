全球首例 紐西蘭2025年擬徵畜牧業溫室氣體稅

紐西蘭政府擬針對農牧業開徵因應氣候變遷「排氣稅」，開全球先河，盼明年底前完成相關立法，2025年上路。（美聯社檔案照）

2022/10/12 05:39

〔編譯周虹汶／綜合報導〕不只有汽車必須因引擎、汽缸排氣量，付出不等的牌照稅、燃料稅，紐西蘭政府11日在紐國北島一處牧場宣布，擬針對農牧業開徵因應氣候變遷「排氣稅」，開全球先河，盼明年底前完成相關立法，2025年上路。

未來恐得因牲畜自然打嗝、放屁排放溫室氣體而繳稅的畜牧業者立刻反彈，反批當局忘記紐國農民土地上逾140萬公頃原生森林吸收了大量的碳。

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紐國境內有多達620萬頭乳牛，牠們放屁和打嗝時排出甲烷氣體以及尿液中的一氧化二氮，合計占紐國全境排放量的2分之1，是該國最大環境問題之一。

但總理阿爾登告訴業者，上述「務實提案」可減少農業碳排放，藉此提升紐國「出口品牌」，使紐國農產品更具永續性；並針對氣候友善的產品提高售價，即可回收成本。

然而，紐國15個月內將迎來大選，阿爾登屆時恐因這項法案而付出農村選票代價。遊說團體「聯合農民」（Federated Farmers）主席霍加德（Andrew Hoggard）即指，徵此稅將驅使農人化目前農牧用地為樹林。

紐國牛羊畜牧業者組織「紐西蘭牛羊公司」（Beef + Lamb New Zealand Ltd.）也發難，強調上述計畫未將鄉村地區先前已實施的減排措施納入考量，包括「紐西蘭農民土地上有超過140萬公頃的原生森林，它們正在吸收碳。」

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