唯利是瞻！龐皮歐：華爾街是推進中國地緣戰略幫凶

龐皮歐點名貝萊德，稱其可能是中國影響美企，以推進長期地緣戰略目標的一環。（美聯社、路透；本報合成）

2022/10/11 19:44

〔編譯魏國金／台北報導〕美國前國務卿龐皮歐與Strive資產管理公司執行主席拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）投書華爾街日報指出，儘管中國併吞台灣的風險升高，但全球最大的資產管理公司卻對該風險明顯保持沉默，甚至成為中國影響美國企業，推進其地緣政治目標長期戰略的一部分，而當中最顯著的例子就是貝萊德。

標題為「中國對台灣半導體的威脅」一文中，除涉及中國侵略對台灣半導體的毀滅性，以及美國的因應之道外，也指出美國資產管理公司儘管時常警告美國投資組合公司有關氣候變遷的風險，卻對台海風險鮮少著墨。。

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該文點名貝萊德說，貝萊德在其網站上大肆宣揚投資中國的重要性，卻很少提及台灣。7月該公司告訴投資人，「地緣政治事件通常對市場與經濟僅有溫和、短期的衝擊」；「我們沒有看到（中國與台灣之間）有迫在眉睫的軍事對峙」，相關發言時機正值中國宣佈軍事演習，以回應美國眾議院議長裴洛西訪台之際。

文章說，貝萊德的行為並不令人意外，它本身或許是中國影響美國公司，以推進其地緣政治目標的長期戰略一環。多年來，貝萊德覬覦中國獲利可觀的資產管理市場。2019年執行長芬克（Larry Fink）形容中國是「貝萊德未來最大的一個增長契機」，並說，該公司「專注建立中國本地業務」。

貝萊德進入中國市場並不廉價，在芬克發表相關言論後，貝萊德遊說美國政府採取有利於中國的政策，比如降低關稅。2020年8月，貝萊德成為第一家獲得中國批准，發行共同基金的外國公司。2021年夏季，中國股票遭大量拋售之際，中國證監會召集貝萊德高層，舉行會議，之後貝萊德敦促投資人將資產配置於中企的比例提高2倍，兩週後貝萊德推行中國共同基金。

文章指出，如果貝萊德不與中國政府合作，而公開警告美國投資人與企業有關台灣的風險，將危及其業務。貝萊德是英特爾第2大股東，貝萊德將英特爾納入「Climate Focus Universe」方案中，亦即貝萊德鎖定一些企業，要求制定「氣候適應戰略」與「嚴格的溫室氣體減排目標」，該行動成果豐碩，英特爾承諾2040年達成淨零排放，但貝萊德卻對中國侵台恐引發的企業具體風險與機遇鮮少著墨。

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