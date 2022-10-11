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    紐西蘭拚減碳 牛羊打嗝、尿尿要課稅

    紐西蘭政府11日提出針對畜牧業排放溫室效應氣體的課稅方案，要求畜牧業者，為其飼養牛、羊打嗝排放的甲烷和尿液產生的一氧化二氮繳稅。（美聯社）

    紐西蘭政府11日提出針對畜牧業排放溫室效應氣體的課稅方案，要求畜牧業者，為其飼養牛、羊打嗝排放的甲烷和尿液產生的一氧化二氮繳稅。（美聯社）

    2022/10/11 18:34

    〔編譯管淑平／綜合報導〕為了對抗氣候變遷，紐西蘭政府11日提出針對畜牧業排放溫室效應氣體的課稅方案，其中包括要求畜牧業者，為其飼養牛、羊打嗝排放的甲烷和尿液產生的一氧化二氮繳稅。

    紐西蘭新聞網站《Newshub》、英國《衛報》11日報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）11日發表政府向農牧業課徵氣候變遷稅的計畫。阿爾登說，「這項提案意味著，紐西蘭農民將在全世界率先減少農業的溫室效應氣體排放」，該國1年市值464億美元的最大出口產業也將因此在全球具有競爭優勢，讓紐西蘭邁向達成2030年減碳目標。

    這項提案是出自2019年政府與毛利人、農牧業者共同敲定的「同舟共濟」（He Waka Eke Noa）計畫，針對農牧業者進行溫室效應氣體排放量定價，而非強迫農牧業者加入「碳交易計畫」。

    根據該提案，2025年將向達到畜牧牲口族群和肥料使用門檻的業者，課徵溫室效應氣體排放稅，稅額每1到3年制定一次，定價將考量紐國推動達成2030年減稅目標的進展。政府將把這些稅收用於投資新技術、研究，以及給予農民採行氣候友善畜牧方式的鼓勵金。

    新提案接下來將進行公民意見諮詢，內閣若如預期在明年初批准通過，將結束自2003年以來紐國政府與畜牧業者之間的碳稅爭議。前總理克拉克（Helen Clark）當時提出對所有畜牧業牲口排放甲烷課稅，被稱為「放屁稅」，引發畜牧業者強烈反彈，最終不得不放棄。

    紐西蘭人口僅500萬人，卻有約1000萬隻牛、2600萬隻羊，全國的溫室效應氣體總排放量有將近一半來自畜牧業。紐西蘭訂出要在2050年達到碳中和，該計畫的一部分是2030年前將來自畜牧業牲口的甲烷排量減少10%、2050年減少47%。

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