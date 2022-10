基輔遭俄軍狂轟猛炸 女子街上視訊錄下「超近爆炸畫面」

2022/10/11 19:00

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭10日上午遭俄羅斯大規模空襲,包括首都基輔在內的多處城市都遭到轟炸,今(11)日烏克蘭全境再度響起防空警報,目前統計死亡人數已上升到19人,超過105人受傷。有個女子當時在基輔街頭用手機視訊,沒想到1顆飛彈竟在不遠處爆炸,驚悚畫面全被錄下。

綜合外媒報導,基輔1名年輕女子當時正用手機視訊報平安,畫面中不遠處不時傳來爆炸聲響,但更恐怖的是,女子話才講到一半,就有一顆離自己更近的飛彈當場爆炸,瞬間爆發出巨大火光,嚇得她趕緊摀著頭離開現場,所幸爆炸碎片並沒有造成女子受傷。

俄羅斯10日上午開始對烏克蘭多處城市發動空襲,總統普廷指稱,俄軍這次攻擊烏克蘭的能源、軍事與通信基礎設施,主要是在報復克里米亞大橋爆炸事件。對此,烏克蘭總統澤倫斯基也憤怒抨擊俄軍,「他們試圖將我們完全從地球上抹去並摧毀我們。」

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK