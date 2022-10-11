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    基輔遭俄軍狂轟猛炸 女子街上視訊錄下「超近爆炸畫面」

    基輔1名年輕女子在街上視訊報平安，1顆飛彈在不遠處爆炸，瞬間爆發出巨大火光。（圖翻攝自推特）

    基輔1名年輕女子在街上視訊報平安，1顆飛彈在不遠處爆炸，瞬間爆發出巨大火光。（圖翻攝自推特）

    2022/10/11 19:00

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭10日上午遭俄羅斯大規模空襲，包括首都基輔在內的多處城市都遭到轟炸，今（11）日烏克蘭全境再度響起防空警報，目前統計死亡人數已上升到19人，超過105人受傷。有個女子當時在基輔街頭用手機視訊，沒想到1顆飛彈竟在不遠處爆炸，驚悚畫面全被錄下。

    綜合外媒報導，基輔1名年輕女子當時正用手機視訊報平安，畫面中不遠處不時傳來爆炸聲響，但更恐怖的是，女子話才講到一半，就有一顆離自己更近的飛彈當場爆炸，瞬間爆發出巨大火光，嚇得她趕緊摀著頭離開現場，所幸爆炸碎片並沒有造成女子受傷。

    俄羅斯10日上午開始對烏克蘭多處城市發動空襲，總統普廷指稱，俄軍這次攻擊烏克蘭的能源、軍事與通信基礎設施，主要是在報復克里米亞大橋爆炸事件。對此，烏克蘭總統澤倫斯基也憤怒抨擊俄軍，「他們試圖將我們完全從地球上抹去並摧毀我們。」

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