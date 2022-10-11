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    中國以危害全球方式操控技術 英情報首長：北京當局帶來巨大威脅

    佛萊明指出，中國正在利用自身金融及科技實力，以危害全球的方式來操縱各種技術。圖為中國發射北斗衛星。（路透）

    佛萊明指出，中國正在利用自身金融及科技實力，以危害全球的方式來操縱各種技術。圖為中國發射北斗衛星。（路透）

    2022/10/11 09:28

    〔即時新聞／綜合報導〕英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）11日將參加皇家國防安全聯合軍種研究所的年度安全講座，依據佛萊明辦公室發布的演講摘要，佛萊明指出，中國正在利用自身金融及科技實力，以危害全球的方式來操縱各種技術。佛萊明警告：「北京當局的行動可能會對我們所有人構成巨大威脅。」

    根據《路透》報導，佛萊明在演講中提到，中國領導層正尋求利用數位貨幣、北斗衛星導航網路等技術來加強對國內民眾的控制，同時將影響力擴散至其他國家。這代表中國領導層看到控制中國人民的機會，而不是去尋找支持或釋放公眾潛力的方法，他們將其他國家視為潛在對手或是受到威脅、脅迫的潛在附庸國。

    佛萊明表示，中國領導層有著對於言論自由、自由貿易、開放技術標準、民主秩序與基於規則建立的國際體系等層面的恐懼，當這類恐懼與中國實力相結合，就會推動中國領導層採取「對我們所有人構成巨大威脅」的行動。

    佛萊明指出，中國發展北斗衛星，是對於美國擁有的全球定位導航系統的反擊，有許多人擔心，中國正在建力強大的反衛星能力，藉此在發生衝突時，阻止其他國家進入外太空，現在人們則是擔心這項技術會被用來監控每一個人。

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