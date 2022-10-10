籲歐洲團結抗俄！ 78歲俄貴族後裔連任奧地利總統

奧地利大選，現任總統范德貝倫得票逾56%，成功連任。（美聯社）

2022/10/10 21:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕奧地利9日舉行總統大選，投票截止後民調機構根據開票情況推估，立場親歐洲的自由派現任總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）得票率將跨過5成門檻，在首輪投票一舉贏得連任，拿下第2個6年任期。奧地利總統雖大多時候屬象徵意義，但仍擁有影響廣泛的權力。

《路透》報導，在包括2019年聯合政府瓦解和時任總理庫爾茨（Sebastian Kurz）去年捲入貪腐醜聞等國家危難時，現年78歲的前綠黨領袖范德貝倫表現冷靜，因而贏得高人氣。

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范德貝倫以招牌學者風範聞名，如今他將成為奧地利史上就職時最高齡的國家元首。范德貝倫的母親是愛沙尼亞人，父親則是有荷蘭血統的俄羅斯貴族後裔，家族在逃離蘇聯史達林主義後，於奧地利建立新家。

范德貝倫於1944年二戰期間在維也納出生，他的綽號「薩沙」（Sascha），恰恰反映出他的俄羅斯背景。

民調機構SORA根據已開出的95％選票為媒體所作推估顯示，范德貝倫可望拿下過半的56.1％選票勝選，遙遙領先主要對手極右派自由黨（FPO）候選人羅森克蘭斯（Walter Rosenkranz）的17.9％。

羅森克蘭斯告訴奧地利廣播集團（ORF），「范德貝倫在第一輪中確實勝券在握，他將成為下任總統，我要恭喜他。」

范德貝倫曾是綠黨領導人，但這次以獨立人士身分參選。在奧地利苦於應付能源危機和通膨之際，范德貝倫被視為一座象徵穩定的燈塔。他在這次選舉主打的口號為「清晰明確」和「穩定」。

范德貝倫當地時間9日晚上現身首都維也納，感謝選民支持，強調自己的勝選是歐洲的勝利，面對出兵烏克蘭的俄羅斯，歐洲應團結一致。

奧地利是議會共和制，實權歸屬內閣總理。然而不少重要行政作為仍只能在總理或特定部長副署後，由總統行使。按奧地利國會官網說明，聯邦總統與國會均由直選產生，制度設計是讓國會與聯邦總統可相互節制權力。奧地利總統是三軍統帥，可任命總理、有權解散內閣與國會及否決總理提名的內閣部長人選。

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