為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    大雨狂襲！ 印度西北部水患已知18死 夏季農作損失慘重

    印度西北部9日發生大雨，造成18人死亡與嚴重農損。（美聯社資料照）

    印度西北部9日發生大雨，造成18人死亡與嚴重農損。（美聯社資料照）

    2022/10/10 20:23

    〔即時新聞／綜合報導〕印度西北部於9日發生大雨，降雨量比起普通情況高出1293%，因此在1天之內造成18人死亡，並導致數座城市的學校關閉。另外，大雨也造成夏季農作物的嚴重損害，未來可能導致食物價格上漲。而印度氣象局預估，西北各邦部分地區的豪雨還會持續到週二（11日）。

    《路透》報導，9日發生的豪雨造成了18人死亡，原因包括溺水與觸電。另外，位於西北部的首都新德里也在同日傳出建築物倒塌，造成3人死亡，但尚未釐清是否因為大雨而倒塌。通常印度西北部的雨季會在9月中旬開始減緩，並在10月中旬前完全結束。在過去的1個月中，印度各地豪雨造成的災情頻傳。部分環保人士認為，雨季異常與氣候變遷有關。

    而這場大雨也造成許多夏季農作物受損，包括稻米、大豆、棉花、蔬菜等。位於西北部的北方邦（Uttar Pradesh）是印度第二大的稻米生產地，接近收穫季節的稻米都因大雨受到損害。而鄰近的中央邦（Uttar Pradesh）、西孟加拉邦（West Bengal）、哈里亞納邦（Haryana）、拉賈斯坦邦（Rajasthan），也因大雨傳出農損。

    一家孟買的全球經銷商表示，農損可能會讓已經上漲的食品價格更高。印度農業部門的官員則表示，農損可能會在印度造成通貨膨脹。而食品價格上漲則可能讓政府進行額外的出口限制，並迫使銀行調漲利率。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度面臨抗藥性隱憂 恐導致超級細菌大流行
    2022/10/10 16:41

    印度面臨抗藥性隱憂 恐導致超級細菌大流行
    印度零售通膨增速至7.30％ 創5個月新高
    2022/10/10 14:42

    印度零售通膨增速至7.30％ 創5個月新高

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    印度官方發布「決殺令」吃人虎遭逮後居民怒拔毛
    2022/10/10 11:05

    印度官方發布「決殺令」吃人虎遭逮後居民怒拔毛
    不只台灣受害！ 印度救出130名「東南亞工作」受騙民眾
    2022/10/08 22:56

    不只台灣受害！ 印度救出130名「東南亞工作」受騙民眾
    印度暴雨引發洪水 釀26死數十失蹤
    2021/10/18 10:10

    印度暴雨引發洪水 釀26死數十失蹤
    印度洪水狂襲 至少95死、數十萬人撤離
    2019/08/11 10:00

    印度洪水狂襲 至少95死、數十萬人撤離
    今夏暴雨洪災 南亞地區慘重已死1200人
    2018/08/28 08:48

    今夏暴雨洪災 南亞地區慘重已死1200人
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播