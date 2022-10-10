大雨狂襲！ 印度西北部水患已知18死 夏季農作損失慘重

印度西北部9日發生大雨，造成18人死亡與嚴重農損。（美聯社資料照）

2022/10/10 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕印度西北部於9日發生大雨，降雨量比起普通情況高出1293%，因此在1天之內造成18人死亡，並導致數座城市的學校關閉。另外，大雨也造成夏季農作物的嚴重損害，未來可能導致食物價格上漲。而印度氣象局預估，西北各邦部分地區的豪雨還會持續到週二（11日）。

《路透》報導，9日發生的豪雨造成了18人死亡，原因包括溺水與觸電。另外，位於西北部的首都新德里也在同日傳出建築物倒塌，造成3人死亡，但尚未釐清是否因為大雨而倒塌。通常印度西北部的雨季會在9月中旬開始減緩，並在10月中旬前完全結束。在過去的1個月中，印度各地豪雨造成的災情頻傳。部分環保人士認為，雨季異常與氣候變遷有關。

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而這場大雨也造成許多夏季農作物受損，包括稻米、大豆、棉花、蔬菜等。位於西北部的北方邦（Uttar Pradesh）是印度第二大的稻米生產地，接近收穫季節的稻米都因大雨受到損害。而鄰近的中央邦（Uttar Pradesh）、西孟加拉邦（West Bengal）、哈里亞納邦（Haryana）、拉賈斯坦邦（Rajasthan），也因大雨傳出農損。

一家孟買的全球經銷商表示，農損可能會讓已經上漲的食品價格更高。印度農業部門的官員則表示，農損可能會在印度造成通貨膨脹。而食品價格上漲則可能讓政府進行額外的出口限制，並迫使銀行調漲利率。

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