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    香港多名泛民人士刑滿出獄 含民陣與羊村繪本案

    香港多名泛民主派人士今天刑滿出獄，當中包括前民間人權陣線召集人陳皓桓。（美聯社檔案照）

    香港多名泛民主派人士今天刑滿出獄，當中包括前民間人權陣線召集人陳皓桓。（美聯社檔案照）

    2022/10/10 17:17

    〔中央社〕據報導，香港多名泛民主派人士今天刑滿出獄，當中包括前民間人權陣線召集人陳皓桓，以及前香港言語治療師總工會5名理事。

    網媒香港「01」報導，社會民主連線前主席吳文遠在社交媒體臉書上傳了陳皓桓、民主黨前主席劉慧卿、前立法會議員何秀蘭3人的合照，並指陳皓桓已經出獄。

    今年26歲的陳皓桓於2020年10月擔任民陣召集人，他因為涉及2019及2020年多項非法遊行或集會，被當局依煽惑組織參與未經批准集結罪起訴。去年5月，他向法庭認罪並被判入獄。

    民陣已於去年8月解散。對於民陣解散，陳皓桓向媒體表示可惜和遣憾，指民陣多年來為市民發聲，相信港人不願見到其解散。

    另據自由亞洲電台報導，已經撤銷登記的香港言語治療師總工會5名理事今早也刑滿出獄；這5名理事因為出版3本「羊村」系列繪本，被控「串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物」罪，中秋節期間才被判罪成及入獄19個月。

    在法院判刑前，他們已被當局扣押了很長時間，加上行為良好，因此提前今天出獄；這5人是前主席黎雯齡、前外務副主席楊逸意、前秘書伍巧怡、前司庫陳源森及前委員方梓皓。

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