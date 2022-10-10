軍武新知》地表最強！ 美軍新世代主戰車「艾布蘭X」首亮相

美軍新世代主戰車「艾布蘭X」（AbramsX）概念亮相，外型與先前的M1A2有頗多差異。（取自GDLS官網）

2022/10/10 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍服役近40年的主戰車「M1艾布蘭」（M1 Abrams MBT）持續改良進化，至今仍穩坐陸軍主戰車王者地位，不過自1990年推出M1A2之後，就沒有什麼明顯進展，僅限於「系統改進套件」（SEP）的小幅升級。10月8日，美國通用動力陸地系統公司（GDLS）發布了一段「艾布蘭X」（AbramsX）技術演示短片，首次公開這款新世代主戰車的清晰外觀。

由於M1A2多年來雖然性能優異，對於乘員生存性的設計良好，但也有越來越重和燃油渦輪引擎耗油量龐大的缺點，因此美軍對於新世代戰車的重量、防護、油耗和網路通訊系統相當重視。

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美國軍事網站《任務與目標》（Task & Purpose）報導稱，儘管關於「艾布蘭X」的更多細節仍然很少，但根據GDLS的說法，這一新型概念戰車的特點是「減輕重量、提高機動性和運輸便利性」，會採用新型燃油渦輪引擎與電動混合動力，油耗比起M1A2將減少 50%以上，如果採用純電級則可以進行全靜音前進。

從影片中可以看到，「艾布蘭X」主砲明顯不同，砲塔全新設計，而動力系統也改用油電混合式，可以稱為M1主戰車最大幅度的改進方案。

「艾布蘭X」採用了無人砲塔、主動防禦系統、新型遠程監控和搜索瞄準系統，晝夜攝像頭，車組乘員艙全部佈置在底盤內。除此之外，「艾布蘭X」也將採用AI任務電腦系統與自動裝填機，因此乘員數量將會減少，並可搭配各類型無人機進行任務。

此外該車還配有以色列製造的「戰利品主動防禦系統」（Trophy APS），升級了光電和紅外線感測器的改進版本。Trophy APS系統近年來已經在美國陸軍現役「艾布蘭」戰車上進行了測試。

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