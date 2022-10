烏官方「我想活下去」招降專案 被俄軍灌爆增開熱線

2022/10/10 16:50

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄羅斯總統普廷日前頒布了「局部動員令」,引發民眾強烈反彈,烏克蘭軍隊也對此推出「我想活下去」的招降專案,有消息指出目前該專案因為來電數量過多,已經超出負荷,所以將加開電話熱線。

推特帳號「@Flash_news_ua」在推特PO出一段影片,影片中烏克蘭國家安全局(SBU)發言人德赫蒂亞連科(Artem Dekhtyarenko)表示,因為要打來投降的俄軍人數實在太多,熱線電話已經超過了負荷,所以他們將會加開熱線。

烏克蘭軍隊日前推出了「我想活下去」投降救助專案,自推出後已經至少有2000多份申請書,該專案會依照《日內瓦公約》中的規定對待戰俘,包含一日三餐、醫療護理,與跟俄羅斯、克里米亞、頓內茨克和盧甘斯克州等俄羅斯占領區的親屬聯繫的機會。

