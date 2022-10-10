為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏官方「我想活下去」招降專案 被俄軍灌爆增開熱線

    烏克蘭國家安全局（SBU）發言人德赫蒂亞連科（Artem Dekhtyarenko）表示，因為要打來投降的俄軍人數實在太多，熱線電話已經超過了負荷，所以他們將會加開熱線。（圖擷取自推特）

    烏克蘭國家安全局（SBU）發言人德赫蒂亞連科（Artem Dekhtyarenko）表示，因為要打來投降的俄軍人數實在太多，熱線電話已經超過了負荷，所以他們將會加開熱線。（圖擷取自推特）

    2022/10/10 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄羅斯總統普廷日前頒布了「局部動員令」，引發民眾強烈反彈，烏克蘭軍隊也對此推出「我想活下去」的招降專案，有消息指出目前該專案因為來電數量過多，已經超出負荷，所以將加開電話熱線。

    推特帳號「@Flash_news_ua」在推特PO出一段影片，影片中烏克蘭國家安全局（SBU）發言人德赫蒂亞連科（Artem Dekhtyarenko）表示，因為要打來投降的俄軍人數實在太多，熱線電話已經超過了負荷，所以他們將會加開熱線。

    烏克蘭軍隊日前推出了「我想活下去」投降救助專案，自推出後已經至少有2000多份申請書，該專案會依照《日內瓦公約》中的規定對待戰俘，包含一日三餐、醫療護理，與跟俄羅斯、克里米亞、頓內茨克和盧甘斯克州等俄羅斯占領區的親屬聯繫的機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    糗大！ 俄軍將「豬圈」當軍營 有洗衣機、床墊「人豬一起生活」
    2022/10/10 16:20

    糗大！ 俄軍將「豬圈」當軍營 有洗衣機、床墊「人豬一起生活」
    基輔空襲已8死24傷 澤倫斯基怒控：俄企圖讓烏國從地球上消失
    2022/10/10 15:54

    基輔空襲已8死24傷 澤倫斯基怒控：俄企圖讓烏國從地球上消失

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    神準！ 烏軍使用M982神劍 一發摧毀俄軍風信子-B榴砲
    2022/10/10 15:23

    神準！ 烏軍使用M982神劍 一發摧毀俄軍風信子-B榴砲
    影片曝光！ 烏克蘭無人機尾隨俄軍 投擲炸彈襲擊
    2022/10/10 14:37

    影片曝光！ 烏克蘭無人機尾隨俄軍 投擲炸彈襲擊
    基輔市中心驚傳爆炸濃煙竄出 疑遭俄軍飛彈襲擊
    2022/10/10 14:30

    基輔市中心驚傳爆炸濃煙竄出 疑遭俄軍飛彈襲擊
    抽很大？ 烏軍開箱俄軍被擄獲背包... 竟有4條完整香菸！
    2022/10/10 10:57

    抽很大？ 烏軍開箱俄軍被擄獲背包... 竟有4條完整香菸！
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播