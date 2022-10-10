為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓證實︰北韓首次從內陸水庫射彈 增探測難度突破韓美防禦網

    北韓官媒發布照片稱9月25日的飛彈是從水庫發射的，引發南韓軍方高度關注。（法新社）

    北韓官媒發布照片稱9月25日的飛彈是從水庫發射的，引發南韓軍方高度關注。（法新社）

    2022/10/10 16:14

    〔即時新聞／綜合報導〕幾個月以來，北韓軍方不斷發射飛彈以示國威，南韓政府也不斷更新相關分析情報。南韓今（10日）發現，9月25日北韓的一枚飛彈竟是從平安北道泰川水庫所發射的潛射彈道飛彈，這是過去從未見過的。南韓軍方推測，北韓為了突破韓美的防禦網，正在開發各種發射技術，而從內陸水庫發射潛射彈道飛彈也讓南韓軍方憂心，往後恐加大探測飛彈軌跡的難度。

    根據朝鮮日報指出，今日北韓官媒發布了數十張金正恩視察軍隊的照片，裡頭包括9月25日發射的一枚飛彈，當時南韓軍方判斷是從泰川內陸使用發射台發射。然而根據照片顯示，這枚潛射彈道飛彈是從泰川水庫發射的，這是北韓首次從內陸水庫發射潛射彈道飛彈，過去皆從海上發射。

    南韓國防安全論壇秘書長申鍾宇推測，北韓將彈藥安裝在水庫中，並利用水下高壓裝置，以冷發射方法進行擊發。截至目前，北韓已經從新浦地區進行了海上的潛射彈道飛彈測試，如若北韓真的成功從水庫發射飛彈，則表示將加大南韓探測敵方軍情的難度。據稱，北韓之所以致力於開發潛射飛彈，是要躲過韓美聯軍的攔截系統，以進行秘密攻擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    15天第7次 北韓又發射2枚彈道飛彈
    2022/10/10 05:30

    15天第7次 北韓又發射2枚彈道飛彈
    北韓射飛彈 陳明通：金正恩可能藉此引拜登注意
    2022/10/06 10:59

    北韓射飛彈 陳明通：金正恩可能藉此引拜登注意

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    北韓昨又射彈 南韓軍方：可能是北韓版KN-23
    2022/09/26 09:31

    北韓昨又射彈 南韓軍方：可能是北韓版KN-23
    北韓疑發射彈道飛彈 研判落入日本青森近海經濟海域
    2022/03/24 15:12

    北韓疑發射彈道飛彈 研判落入日本青森近海經濟海域
    相隔28天北韓疑又射彈 日本、南韓高度關注
    2022/02/27 08:12

    相隔28天北韓疑又射彈 日本、南韓高度關注
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播