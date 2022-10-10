南韓證實︰北韓首次從內陸水庫射彈 增探測難度突破韓美防禦網

北韓官媒發布照片稱9月25日的飛彈是從水庫發射的，引發南韓軍方高度關注。（法新社）

2022/10/10 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕幾個月以來，北韓軍方不斷發射飛彈以示國威，南韓政府也不斷更新相關分析情報。南韓今（10日）發現，9月25日北韓的一枚飛彈竟是從平安北道泰川水庫所發射的潛射彈道飛彈，這是過去從未見過的。南韓軍方推測，北韓為了突破韓美的防禦網，正在開發各種發射技術，而從內陸水庫發射潛射彈道飛彈也讓南韓軍方憂心，往後恐加大探測飛彈軌跡的難度。

根據朝鮮日報指出，今日北韓官媒發布了數十張金正恩視察軍隊的照片，裡頭包括9月25日發射的一枚飛彈，當時南韓軍方判斷是從泰川內陸使用發射台發射。然而根據照片顯示，這枚潛射彈道飛彈是從泰川水庫發射的，這是北韓首次從內陸水庫發射潛射彈道飛彈，過去皆從海上發射。

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南韓國防安全論壇秘書長申鍾宇推測，北韓將彈藥安裝在水庫中，並利用水下高壓裝置，以冷發射方法進行擊發。截至目前，北韓已經從新浦地區進行了海上的潛射彈道飛彈測試，如若北韓真的成功從水庫發射飛彈，則表示將加大南韓探測敵方軍情的難度。據稱，北韓之所以致力於開發潛射飛彈，是要躲過韓美聯軍的攔截系統，以進行秘密攻擊。

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