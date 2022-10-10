研究顯示 企業缺乏以員工心理健康為目標

根據研究顯示，企業重視員工的心理健康可以幫助企業節省資金。上班族示意圖。（彭博社）

2022/10/10 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕根據研究顯示，企業重視員工的心理健康可以幫助企業節省資金。而英國慈善投資管理公司CCLA週一（10日）的研究顯示，對全球100大上市公司進行評估，其中比例為20家公司只有3家公布員工的心理健康管理目標。此研究結果表示，企業對於員工心理健康管理的目標規劃，其確切落實存在很大的進步空間。

根據《路透》報導，英國慈善投資管理公司CCLA於10日的一項研究顯示，儘管有「明確證據」表明重視員工心理健康管理可以節省資金。但對全球100大上市公司進行評估，20家公司中只有3家公布員工的心理健康管理目標。CCLA管理負責人艾米布朗（Amy Browne）在一份聲明表示，「國際工作場所可能不乏會倡議心理健康，但將心理健康放入公司正式管理系統和流程，全球大多數公司還有很長的路要走。」

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艾米布朗表示，「有明確的證據表明，改善公司員工的心理健康可以節省資金，其對於公司財務有很大的影響。」根據聯合國支持的負責任投資原則負責人大衛阿特金（David Atkin）表示，CCLA的基準測試結果表明，「心理健康仍然是一個相對不成熟的商業問題」。

CCLA指出，四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）在2020年報告稱，根據9月中旬的匯率，每位私營部門員工每年平均給公司造成1,652英鎊（約6萬台幣）的精神疾病損失。艾米布朗表示，「全球100大上市公司在全球僱傭了近1900萬人，這意味著每年因精神疾病而損失360億美元。」

CCLA也表示，在全球通貨膨脹和生活成本上漲的情況下，82%的企業對於良好的心理健康、公平的薪資和財務狀況之間的關係有明確的方向。但只有不到三分之一的企業有明確、公開的目標政策。

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