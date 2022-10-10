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    要求見梵蒂岡教宗遭拒 他生氣怒推倒博物館雕像

    美國1名50歲男性遊客要求見教宗，遭拒絕後推倒館內雕像。（圖取自「Museo Chiaramonti」官網）

    美國1名50歲男性遊客要求見教宗，遭拒絕後推倒館內雕像。（圖取自「Museo Chiaramonti」官網）

    2022/10/10 12:05

    〔即時新聞／綜合報導〕1名美國遊客日前造訪梵蒂岡博物館，並要求見教宗方濟各（Pope Francis），未料遭拒，他一氣之下竟推倒館內的古羅馬雕塑作品，在逃離現場時又不小心撞倒另一座古羅馬雕像。據外媒報導，遭破壞的雕像已在修復中，預計很快就會在博物館和大眾見面。

    《CNN》引述當地媒體《信使報》（Il Messaggero）報導內容指出，該名50歲男性遊客於當地時間5日參觀梵蒂岡博物館其中一個館「加拉蒙蒂館」（Museo Chiaramonti），過程中他向館方要求見教宗但遭拒；他在怒氣之下推倒一古羅馬雕塑，正當館方工作人員追著他跑的時候，他又不小心撞倒了另一座雕像。

    梵蒂岡博物館新聞辦公室主任亞歷山德里尼（Matteo Alessandrini）向外媒透露，雖然兩座雕塑已被損壞，但不是很嚴重。其中一個失去了鼻子跟一部分耳朵，另一雕塑的頭從基座上掉了下來，目前館方正在修復原貌，預計很快就能回到博物館繼續展示。

    加拉蒙蒂館擁有近1000件古代雕像作品，對外形容館內擁有這世界上最好的羅馬肖像收藏。

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