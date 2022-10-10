金正恩視察「核彈模擬試射」 北韓官媒釋出多張射彈照

金正恩視察飛彈試射。（法新社）

2022/10/10 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕北韓軍隊從9月25日至10月9日進行多次軍演，包括模擬試射搭載戰術核彈頭的彈道飛彈，北韓最高領導人金正恩也親臨軍演現場視察，並對美國與南韓嗆聲「我們和敵人沒什麼可說的」。北韓官媒《朝中社》也釋出多張飛彈發射照，展現北韓從多地點、以不同方式發射多種飛彈的能力。

根據《路透》報導，先前美韓官員警告，目前有跡象顯示北韓可能在2018年關閉的豐溪里核試場進行新一波核試。分析人士認為，若北韓恢復核子試驗，可能將會開發用於戰場上的小型戰術核彈頭，並安裝在近期試射的短程飛彈上，而在短程飛彈上安裝小型核彈頭，代表北韓在部署及使用核武的方式發生「危險變化」。

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華府智庫「卡內基國際和平基金會」研究員潘達（Ankit Panda）表示，北韓發表的聲明非常清楚，近期的一連串測試代表北韓向美韓兩國展現其決心。由於北韓先前發射彈道飛彈飛越日本上空，引發國際震驚。潘達指出，北韓試射以前未經測試過的飛彈型號，並飛越日本上空，僅管這非常不尋常，但也顯示北韓對於飛彈引擎有著相當程度的信心。

從北韓官媒《朝中社》釋出的照片可看到，北韓在軍演中試射多款飛彈，包括KN-25及KN-23，以及KN-09多管火箭。另外，北韓也在此次軍演展示「潛射型」KN-23飛彈，《朝中社》指出，此型飛彈是從水庫下的發射井所發射。

《朝中社》報導指出，9月25日至10月9日，北韓人民軍戰術核武部隊實施多次彈道飛彈試射演練；10月6日至8日，北韓人民軍前線砲兵部隊及航空部隊則進行射擊訓練，上述軍演金正恩皆有前往現場視察。

北韓從水下發射KN-23型飛彈。（法新社）

北韓官媒《朝中社》釋出多張飛彈發射照。（法新社）

北韓官媒《朝中社》釋出多張飛彈發射照。（法新社）

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