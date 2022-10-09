英國法院將審獨立公投 蘇格蘭高層：有信心明年10月投票脫英

蘇格蘭首席大臣施特金9日受訪時表示，有信心能在明年10月舉行第2次脱英獨立公投。（路透）

2022/10/09 20:56

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此英國最高法院即將就蘇格蘭再辦獨立公投是否合法展開審理之際，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）9日表示，她有信心能在明年10月舉行第2次的脱英獨立公投。

英國最高法院將於11日開始聽取有關是否允許蘇格蘭在未獲英國首相特拉斯（Liz Truss）及其政府批准下逕自舉行獨立公投的答辯。施特金在接受英國廣播公司電視（BBC TV）訪問時被問到是否有信心能二度公投時，直言她有信心能辦成…「讓我們拭目以待，看看法庭怎麼說。我有信心蘇格蘭將走向獨立。」

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蘇格蘭2014年在英國政府的允許下舉行獨立公投，結果55%反對，45%贊成，蘇獨公投案未能過關。但致力於蘇獨運動的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）主張，2年後的英國脱歐公投已改變局勢，該黨黨魁施特金以脱英派政黨在去年蘇格蘭議會（Scottish Parliament）選舉中深受選民青睞為由，宣稱受選民託付提案在2023年10月19日再次舉行脱英公投。

施特金還承諾，公投案若遭英國最高法院封殺，蘇格蘭民族黨會以蘇獨與否作為參選2024年全國大選的唯一政綱，意即將蘇獨議題抬上全國層面，讓2024年大選成為實質上的蘇獨公投。施特金稱此為最後手段，並稱絕對不與永遠不放棄蘇格蘭民主。

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