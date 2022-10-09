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    美國奧勒岡州女性顫慄！ 慢跑性侵之狼坐牢36年後即將出獄

    美國奧勒岡州男子吉爾莫爾，於1970至1980年代在波特蘭地區性侵9名女孩，被稱為「慢跑之狼」的他坐牢將近36年後，預計於今年底假釋出獄。（美聯社）

    美國奧勒岡州男子吉爾莫爾，於1970至1980年代在波特蘭地區性侵9名女孩，被稱為「慢跑之狼」的他坐牢將近36年後，預計於今年底假釋出獄。（美聯社）

    2022/10/09 14:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州男子吉爾莫爾（Richard Gillmore），於1970至1980年代在波特蘭地區性侵9名女孩，由於他都是外出跑步時鎖定受害者，因此被稱為「慢跑之狼」，他在坐牢將近36年後預計於今年12月中旬假釋出獄，讓不少女性膽顫心驚。

    據《美聯社》報導，吉爾莫爾最後1次犯案，是1986年12月性侵13歲少女伊登斯（Tiffany Edens）。通常來講，未成年性侵受害者身分不會曝光，但伊登斯近來在社交媒體發文，透露她已接獲吉爾莫爾即將出獄的通知，自己只能慢慢接受這個事實。

    現年63歲的吉爾莫爾，出獄後將持續接受假釋監控直到2034年，若違反規定可能會被送回監獄。1979年遭性侵的受害者都鐸（Danielle Tudor），公開反對吉爾莫爾假釋，她透露這名強姦犯若能夠被追究所有罪嫌，一生都會被關在監獄裡，暗指吉爾莫爾還有些罪行沒有受到指控。

    吉爾莫爾雖然一生都會被當局列為性犯罪者，但他被評估再犯風險低，因此地方政府不需要通知居民吉爾莫爾就住在他們附近。對此，遭受吉爾莫爾狼爪的受害者相當憤怒，她們認為無論這名性侵犯搬到哪裡，都應該通知當地民眾才對。

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