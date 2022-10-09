重機網紅過彎逆向對撞身亡 網揭：先前就是慣犯...

中國一名網紅「小魚愛吃魚」因時常以火辣性感的裝扮騎車爆紅，日前卻傳出發生車禍過世，（圖擷自網路）

2022/10/09 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名網紅「小魚愛吃魚」因時常以火辣性感的裝扮騎車爆紅，日前卻傳出發生車禍過世，據指她疑似過彎跨越黃線與對向騎士對撞，後續還有人爆料，她發生事故所騎的機車其實是借來的，且安全帽還是仿冒的，網路上也流傳安全帽破了一個大洞、嚴重毀損的畫面。

綜合媒體報導，中國有名重機網紅「小魚愛吃魚」於7日時驚傳因車禍過世，據指當天她在跑山時，疑因跨越黃線，與對面的騎士相撞，其中對向的男騎士送醫後還在昏迷狀態，「小魚愛吃魚」則是當場身亡。

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根據網路流傳畫面可看到，當時現場兩輛摩托車在撞擊後嚴重毀損，兩名騎士直接躺在路中間，看上去撞擊力道非常大。後續更有網友爆料，指發生事故的機車，是「小魚愛吃魚」跟朋友借的，且當時頭上戴的安全帽也是盜版仿冒的，身上也沒配戴完整護具。

也有不少網友指出，過往「小魚愛吃魚」PO在社群的影片也時常被網友質疑違規，有習慣性越線騎乘的情況，先前「小魚愛吃魚」還回應稱「下次不會（越線）了！」、「絕對會穿齊護具才上路」，對照如今意外身亡，網友紛紛表示，「她純屬活該，對面才無辜」、「女司機逆向行駛，另一個純躺槍的」、「這種人騎車的風格就在邊緣，完全把生命當兒戲，當然逝者安息」、「菜還逆行，還害死另一個人」。

中國一名網紅「小魚愛吃魚」疑似過彎跨越黃線與對向騎士對撞，當場身亡。（圖擷自網路）

中國一名網紅「小魚愛吃魚」疑似過彎跨越黃線與對向騎士對撞，當場身亡，網友表示過往她分享的影片中就能看到，她有習慣性越線騎乘的情況。（圖擷自網路）

中國一名網紅「小魚愛吃魚」疑似過彎跨越黃線與對向騎士對撞，當場身亡。（圖擷自網路）

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