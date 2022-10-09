為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    重機網紅過彎逆向對撞身亡 網揭：先前就是慣犯...

    中國一名網紅「小魚愛吃魚」因時常以火辣性感的裝扮騎車爆紅，日前卻傳出發生車禍過世，（圖擷自網路）

    中國一名網紅「小魚愛吃魚」因時常以火辣性感的裝扮騎車爆紅，日前卻傳出發生車禍過世，（圖擷自網路）

    2022/10/09 14:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名網紅「小魚愛吃魚」因時常以火辣性感的裝扮騎車爆紅，日前卻傳出發生車禍過世，據指她疑似過彎跨越黃線與對向騎士對撞，後續還有人爆料，她發生事故所騎的機車其實是借來的，且安全帽還是仿冒的，網路上也流傳安全帽破了一個大洞、嚴重毀損的畫面。

    綜合媒體報導，中國有名重機網紅「小魚愛吃魚」於7日時驚傳因車禍過世，據指當天她在跑山時，疑因跨越黃線，與對面的騎士相撞，其中對向的男騎士送醫後還在昏迷狀態，「小魚愛吃魚」則是當場身亡。

    根據網路流傳畫面可看到，當時現場兩輛摩托車在撞擊後嚴重毀損，兩名騎士直接躺在路中間，看上去撞擊力道非常大。後續更有網友爆料，指發生事故的機車，是「小魚愛吃魚」跟朋友借的，且當時頭上戴的安全帽也是盜版仿冒的，身上也沒配戴完整護具。

    也有不少網友指出，過往「小魚愛吃魚」PO在社群的影片也時常被網友質疑違規，有習慣性越線騎乘的情況，先前「小魚愛吃魚」還回應稱「下次不會（越線）了！」、「絕對會穿齊護具才上路」，對照如今意外身亡，網友紛紛表示，「她純屬活該，對面才無辜」、「女司機逆向行駛，另一個純躺槍的」、「這種人騎車的風格就在邊緣，完全把生命當兒戲，當然逝者安息」、「菜還逆行，還害死另一個人」。

    中國一名網紅「小魚愛吃魚」疑似過彎跨越黃線與對向騎士對撞，當場身亡。（圖擷自網路）

    中國一名網紅「小魚愛吃魚」疑似過彎跨越黃線與對向騎士對撞，當場身亡。（圖擷自網路）

    中國一名網紅「小魚愛吃魚」疑似過彎跨越黃線與對向騎士對撞，當場身亡，網友表示過往她分享的影片中就能看到，她有習慣性越線騎乘的情況。（圖擷自網路）

    中國一名網紅「小魚愛吃魚」疑似過彎跨越黃線與對向騎士對撞，當場身亡，網友表示過往她分享的影片中就能看到，她有習慣性越線騎乘的情況。（圖擷自網路）

    中國一名網紅「小魚愛吃魚」疑似過彎跨越黃線與對向騎士對撞，當場身亡。（圖擷自網路）

    中國一名網紅「小魚愛吃魚」疑似過彎跨越黃線與對向騎士對撞，當場身亡。（圖擷自網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    性愛挑逗片瘋傳！ 美女直播主淚崩認了：遭前男友報復
    2022/09/12 21:49

    性愛挑逗片瘋傳！ 美女直播主淚崩認了：遭前男友報復
    封控賺錢不易！中國網紅表演生吃虎頭蜂 臉腫到變形
    2022/09/10 20:20

    封控賺錢不易！中國網紅表演生吃虎頭蜂 臉腫到變形

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛
    媛媛不絕疑賣淫！ 中國吹起「核酸媛」歪風
    2022/08/07 18:40

    媛媛不絕疑賣淫！ 中國吹起「核酸媛」歪風
    好多車燈迎面來！天兵駕駛逆向「回頭太難」 獲救臉色發白皮皮挫
    2022/07/25 16:55

    好多車燈迎面來！天兵駕駛逆向「回頭太難」 獲救臉色發白皮皮挫
    又是逆向！行駛台78線 機車竟迎面而來
    2022/01/29 16:39

    又是逆向！行駛台78線 機車竟迎面而來
    中國查稅大刀揮向藝人、網紅 會計師建議善用「首違不罰」
    2021/12/23 15:33

    中國查稅大刀揮向藝人、網紅 會計師建議善用「首違不罰」
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播