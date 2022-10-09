朱莉婭變成颶風 中美洲國家啟動緊急警報

熱帶風暴朱莉婭已於昨8日晚間變成颶風，正朝著尼加拉瓜加勒比海岸前進。此圖為哥倫比亞聖安德烈斯島。（法新社）

2022/10/09 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶風暴朱莉婭（Julia）於美國當地時間週六（8日）晚間變成颶風，經過哥倫比亞聖安德烈斯島，向尼加拉瓜加勒比海岸前進，最大持續風速為每小時120公里。

根據《路透》報導，美國國家颶風中心（NHC）表示，熱帶風暴朱莉婭已於8日晚間變成颶風，正朝著尼加拉瓜加勒比海岸前進。「下週初，中美洲和墨西哥南部的大雨可能引發嚴重的山區洪水和土石流。」據美國國家颶風中心表示，朱莉婭距離聖安德烈斯島10英里（15公里），距離尼加拉瓜海岸約140英里（225公里），預計將在一夜之間登陸。

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中美洲國家在朱莉婭抵達之前啟動緊急警報。哥倫比亞總統古斯塔沃·佩特羅（Gustavo Petro）8日下午的地區峰會上表示，希望「損失會比上次少」，他指的是2020年颶風艾奧塔（Iota）在加勒比地區造成的破壞。他呼籲「連鎖飯店作為庇護所。」

美國國家颶風中心表示，朱莉婭在尼加拉瓜登陸後，預計颶風將逐漸減弱。週日（9日）及週一（10日）將沿著洪都拉斯、薩爾瓦多和瓜地馬拉的太平洋沿岸向北移動。「這場風暴可能會在下週初為墨西哥南部帶來山區洪水。」

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