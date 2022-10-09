為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    克里米亞大橋爆炸 英學者：幾乎可確定是烏軍做的

    烏克蘭政府雖未承認此事件是烏軍所為，但英國倫敦國王學院學者馬丁認為，克赤大橋爆炸事件幾乎可以確定是烏軍做的。（美聯社）

    烏克蘭政府雖未承認此事件是烏軍所為，但英國倫敦國王學院學者馬丁認為，克赤大橋爆炸事件幾乎可以確定是烏軍做的。（美聯社）

    2022/10/09 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕連接克里米亞半島與俄羅斯本土的「克赤大橋」（克里米亞大橋）在8日清晨發生大爆炸，造成部分橋面坍塌，俄羅斯方面聲稱是卡車上載運的炸彈爆炸引發一連串爆炸，烏克蘭政府也未出面承認此事件是烏軍所為。不過英國倫敦國王學院學者馬丁（Mike Martin）表示，克赤大橋爆炸事件幾乎可以確定是烏軍做的。

    馬丁接受《德國之聲》訪問時提到，克赤大橋的大爆炸幾乎可以肯定是烏克蘭武裝部隊攻擊的結果，破壞這座橋對於烏克蘭來說不僅具有戰略意義，同時也具有象徵意義。由於俄軍補給極度仰賴鐵路運輸，目前指有兩條鐵路連結克里米亞和赫爾松地區，其中一條就是克赤大橋上的鐵路運輸路線，顯然烏軍是想要俄軍斷絕補給。

    克赤大橋是連結克里米亞半島與俄羅斯本土的唯一陸路通道，2018年由普廷親自主持啟用典禮，烏俄戰爭爆發後，克赤大橋也成為俄軍向克里米亞、烏克蘭南部補給的重要路線。馬丁表示，由於這座橋的象徵意義，爆炸事件發生後，俄羅斯軍方與普廷在國內都因為戰場損失巨大而遭受批評。

    馬丁強調，在過去2、3個月的烏俄戰爭局勢終可以觀察到，烏克蘭人一直都比俄羅斯人聰明，烏軍也持續戰勝俄軍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播