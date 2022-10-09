克里米亞大橋爆炸 英學者：幾乎可確定是烏軍做的

烏克蘭政府雖未承認此事件是烏軍所為，但英國倫敦國王學院學者馬丁認為，克赤大橋爆炸事件幾乎可以確定是烏軍做的。（美聯社）

2022/10/09 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕連接克里米亞半島與俄羅斯本土的「克赤大橋」（克里米亞大橋）在8日清晨發生大爆炸，造成部分橋面坍塌，俄羅斯方面聲稱是卡車上載運的炸彈爆炸引發一連串爆炸，烏克蘭政府也未出面承認此事件是烏軍所為。不過英國倫敦國王學院學者馬丁（Mike Martin）表示，克赤大橋爆炸事件幾乎可以確定是烏軍做的。

馬丁接受《德國之聲》訪問時提到，克赤大橋的大爆炸幾乎可以肯定是烏克蘭武裝部隊攻擊的結果，破壞這座橋對於烏克蘭來說不僅具有戰略意義，同時也具有象徵意義。由於俄軍補給極度仰賴鐵路運輸，目前指有兩條鐵路連結克里米亞和赫爾松地區，其中一條就是克赤大橋上的鐵路運輸路線，顯然烏軍是想要俄軍斷絕補給。

請繼續往下閱讀...

克赤大橋是連結克里米亞半島與俄羅斯本土的唯一陸路通道，2018年由普廷親自主持啟用典禮，烏俄戰爭爆發後，克赤大橋也成為俄軍向克里米亞、烏克蘭南部補給的重要路線。馬丁表示，由於這座橋的象徵意義，爆炸事件發生後，俄羅斯軍方與普廷在國內都因為戰場損失巨大而遭受批評。

馬丁強調，在過去2、3個月的烏俄戰爭局勢終可以觀察到，烏克蘭人一直都比俄羅斯人聰明，烏軍也持續戰勝俄軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法