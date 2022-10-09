美國商船學院爆性醜聞 船長「下藥強姦」女學員

美國商船學院船長梅隆遭控在飲料下藥，趁機強姦學員。圖為船隻示意圖。（法新社）

2022/10/09 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國商船學院（US Merchant Marine Academy）日前深陷性醜聞風暴，受害者向外媒踢爆在學院授課的船長梅隆（John Merrone）竟在飲料內下藥，趁機強姦1名女學員。針對此案，梅隆和律師至截稿前並無回應媒體，甚至在提交給美國海岸防衛隊（US Coast Guard）的申訴文件中否認這些指控。

根據《CNN》報導，海岸防衛隊未被官方紀錄的投訴內容指出，當學院的船橫跨大西洋時，梅隆邀請2位學員到他的房間，並給她們飲料。未料，這些飲料都已遭下藥，其中1名學員失去行動能力後，慘遭梅隆強姦，他也不打算放過另1位學員，並試圖性侵她。

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CNN於今年8月收到投訴，稱梅隆的行為非常惡劣，應該吊銷他的商船船員證書，這樣他就沒辦法繼續對其他成員下毒手。而且這不是梅隆第一次被指控強姦，1名婦女曾於2011年向警方報案，指控梅隆強姦、襲擊她，梅隆被捕後遭判2年有期徒刑，但最後在上訴時被推翻。

針對這件性醜聞，梅隆和律師並沒有回應CNN的報導，在提交給海岸防衛隊的文件中，否認了這些指控。

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