為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國商船學院爆性醜聞 船長「下藥強姦」女學員

    美國商船學院船長梅隆遭控在飲料下藥，趁機強姦學員。圖為船隻示意圖。（法新社）

    美國商船學院船長梅隆遭控在飲料下藥，趁機強姦學員。圖為船隻示意圖。（法新社）

    2022/10/09 11:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國商船學院（US Merchant Marine Academy）日前深陷性醜聞風暴，受害者向外媒踢爆在學院授課的船長梅隆（John Merrone）竟在飲料內下藥，趁機強姦1名女學員。針對此案，梅隆和律師至截稿前並無回應媒體，甚至在提交給美國海岸防衛隊（US Coast Guard）的申訴文件中否認這些指控。

    根據《CNN》報導，海岸防衛隊未被官方紀錄的投訴內容指出，當學院的船橫跨大西洋時，梅隆邀請2位學員到他的房間，並給她們飲料。未料，這些飲料都已遭下藥，其中1名學員失去行動能力後，慘遭梅隆強姦，他也不打算放過另1位學員，並試圖性侵她。

    CNN於今年8月收到投訴，稱梅隆的行為非常惡劣，應該吊銷他的商船船員證書，這樣他就沒辦法繼續對其他成員下毒手。而且這不是梅隆第一次被指控強姦，1名婦女曾於2011年向警方報案，指控梅隆強姦、襲擊她，梅隆被捕後遭判2年有期徒刑，但最後在上訴時被推翻。

    針對這件性醜聞，梅隆和律師並沒有回應CNN的報導，在提交給海岸防衛隊的文件中，否認了這些指控。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    小模上網找乾爹包養被下藥性侵 幸開手機定位被閨蜜救出
    2022/08/29 15:38

    小模上網找乾爹包養被下藥性侵 幸開手機定位被閨蜜救出
    約炮被下藥 女昏迷醒來被剃成「白虎」怒告性侵
    2022/08/02 10:59

    約炮被下藥 女昏迷醒來被剃成「白虎」怒告性侵

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛
    KTV包廂下藥硬上女網友 害女昏迷不醒送醫急救
    2022/06/30 17:44

    KTV包廂下藥硬上女網友 害女昏迷不醒送醫急救
    恐怖...中國女大生在圖書館咖啡被下藥 校方定調「異物」
    2022/06/13 12:07

    恐怖...中國女大生在圖書館咖啡被下藥 校方定調「異物」
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播