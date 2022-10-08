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    北京不認同「星鏈」助烏抗俄 要馬斯克保證不在中國推出

    在烏克蘭的「星鏈」衛星網路天線，在俄烏戰爭扮演重要角色。（法新社檔案照）

    在烏克蘭的「星鏈」衛星網路天線，在俄烏戰爭扮演重要角色。（法新社檔案照）

    2022/10/08 18:37

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國電動汽車龍頭「特斯拉」執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國《金融時報》訪問，談到台海問題以及因此對特斯拉在中國投資帶來的風險時，透露中國不認同他向烏克蘭提供「星鏈」（Starlink）衛星網路服務，曾要他保證不會在中國推出該服務。

    2月底烏俄戰爭爆發的同時，俄國也對烏國進行網路攻擊，擾亂其網路通訊，馬斯克在開戰後2天，就開始分批把星鏈衛星網路碟盤天線送到烏克蘭，協助烏國人維持網路通訊能力。

    根據《金融時報》7日報導，馬斯克在訪問中說，中國「明顯地不認同」他在烏克蘭推出「星鏈」衛星網路服務，協助該國軍方避開俄羅斯封鎖網路，他還說，北京曾要他保證，不會在中國推出「星鏈」。

    美國新聞網站「財經內幕」（Business Insider）報導，「星鏈」服務受到烏國政府、軍方領導人的讚揚，美國陸軍准將布托（Steven Butow）6月也曾大力讚揚「星鏈」，「完全摧毀（俄羅斯總統）普廷的訊息戰」和讓烏國總統澤倫斯基消音的企圖。

    除了烏克蘭，最近伊朗一名年輕女子因頭巾規定遭警方逮捕、喪生，掀起大規模抗議後，馬斯克也在伊朗啟動「星鏈」服務，讓示威者之間的通訊不受官方斷網影響。

    「星鏈」是馬斯克旗下「太空探索公司（SpaceX）的衛星網路服務，目前在約40國推出，但是尚不包括網路資訊受到官方嚴密過濾的中國。中國官方媒體去年底曾報導，太空探索公司不打算在中國申請「星鏈」營運許可。

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