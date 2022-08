不捨愛犬逝世 印度飼主以盛大葬禮送終

2022/08/09 22:48

〔即時新聞/綜合報導〕主人和寵物之間的感情會隨著時間的增加而越加的深厚,然而當親如家人的寵物過世時,每個人都有不同的告別方式。在印度奧里薩邦(Odisha)就有一位飼主Tunnu Gouda,日前替陪伴他17年歲月的愛犬舉辦了盛大的葬禮。

根據印度快報(Indian Express)報導,在他的愛犬Anjali過世後,Gouda爲牠舉辦了盛大的葬禮遊行,遊行畫面中,這隻過世的寵物狗被盛放在佈滿著鮮花的車輛上,車子前方還擺著牠的照片,一行人伴著鼓聲,在細雨中陪伴Anjali走完最後一程。

這則影片讓許多觀看者為之動容,網友們也紛紛爲Anjali以及牠的家人們祈禱,「17歲的狗幾乎等同於120歲的人類,願上帝保佑這隻狗和牠的家人。」

#WATCH | Odisha: A family in Paralakhemundi bid a tearful goodbye to their pet dog, Anjali, & performed its last rites as per traditional rituals yesterday when it died after being with them for 17 yrs. Owner of the dog, Tunnu Gouda also took out a funeral procession for his pet. pic.twitter.com/CQwIW9PFmv