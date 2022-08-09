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    垃圾食物有害地球？研究：含糖飲料對環境影響低

    科學家研究顯示，食用薯片和含糖飲料對環境影響非常低。（彭博）

    科學家研究顯示，食用薯片和含糖飲料對環境影響非常低。（彭博）

    2022/08/09 19:34

    〔中央社〕人們普遍認為，攝取蔬果比食用肉類和起司更有利於地球，但科學家今天發表的研究顯示，其實食用薯片和含糖飲料對環境影響也非常低。

    法新社報導，在美國「國家科學院學報」（PNAS）上發表的一項大型研究中，科學家分析了在英國與愛爾蘭超市販售的約5萬7000種產品。

    研究人員也將得出的結果，與食品本身營養價值進行比較，希望這項研究可讓消費者在不犧牲健康的前提下，更佳實踐永續消費。

    該研究分析了水果及紅肉等單一成分食物，證實先前研究取得的進展。但新奇之處在於，這次研究也分析了多種成分製成的產品，例如醬料和調理食品等。

    這次研究任務更加複雜，因為產品使用的各項成分多寡是商業機密，成分真正細節並沒有公開，8家食品零售商販售的5萬7000多種產品中，僅3%的產品完全公開成分。

    為此，科學家透過已知的少量資訊建立演算法，藉此估算未列在包裝上的成分。在英國和愛爾蘭，產品成分主要以使用份量多寡排序。

    該研究以四大因素評估產品對環境的影響，包括溫室氣體排放、有限水資源的使用、土地使用及優養化（eutrophication）。優養化是指水體中礦物質及營養物質過量所引起的水質汙染，且多是肥料所致。

    研究人員認為，就營養觀點而言，通常越是屬於 「綠色飲食」（sustainable food）的食物，營養含量越高。

    不過他們發現，對環境影響最小的商品中也包括濃縮果汁、蘇打汽水或其他果汁產品，因為它們主要由水組成，但營養價值很低。

    研究發現，麵包、特定穀物、調理食品及甜點，對環境造成相對較低或中等的影響。但魚肉、起司和肉類對環境的影響則很大，尤其是紅肉。

    研究指出：「以植物性食品替代蛋奶肉製品，對環境與健康大有益處。」

    不過，「較小」的飲食改變也有益於環境。例如，牛肉千層麵對環境影響甚大，可以替換成雞肉、豬肉或素的千層麵。

    研究人員表示，未來透過更佳了解各項成分的占比及來源，將能更精確評估產品對環境的影響。

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