鯨險！白鯨誤闖法國塞納河 已超過7天仍不吃東西

2022/08/09 20:49

〔即時新聞/綜合報導〕法國塞納河厄爾(Eure)河段2日發現白鯨蹤跡,當地政府說,白鯨健康無大礙,只是稍微營養不良,會為牠補給食物。但海洋守護者協會(Sea Shepherd Conservation Society)昨天(8日)指山,過去幾天的餵食都失敗。

綜合外媒報導,發現白鯨誤入塞納河以來,科唐坦鯨類研究小組GEEC(Groupe d'Étude des Cétacés du Cotentin)試著用鯡魚和活鱒魚餵牠,但都失敗。海洋守護者協會昨天在推特發文說,獸醫仍繼續嘗試餵白鯨食物,同時尋找協助牠脫離河閘的方法。

請繼續往下閱讀...

當地警方發聲明指出,獸醫已提供維生素刺激白鯨的食慾,但牠仍舊不吃東西。而在白鯨身上發現的小斑點是身處淡水所致。有專家警告,白鯨不應在閘門間的溫暖死水停留太久。

專門研究海洋捕入類動物組織「France's Pelagis Observatory」指出,最近的白鯨群位於挪威北部的斯瓦爾巴群島(Svalbard archipelago)附近,距離塞納河約3000公里。

Update from Sea Shepherd France on the Beluga whale in the Seine: he still refuses to eat, despite appetite stimulators given by vets. Although his weight is dangerously low, he's still alert and moving, so they are trying to guide him back out to sea rather than euthanize him.???? https://t.co/S8OAjSJKel