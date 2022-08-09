為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    鯨險！白鯨誤闖法國塞納河 已超過7天仍不吃東西

    誤入塞納河的白鯨至今仍未進食。（美聯社）

    誤入塞納河的白鯨至今仍未進食。（美聯社）

    2022/08/09 20:49

    〔即時新聞／綜合報導〕法國塞納河厄爾（Eure）河段2日發現白鯨蹤跡，當地政府說，白鯨健康無大礙，只是稍微營養不良，會為牠補給食物。但海洋守護者協會（Sea Shepherd Conservation Society）昨天（8日）指山，過去幾天的餵食都失敗。

    綜合外媒報導，發現白鯨誤入塞納河以來，科唐坦鯨類研究小組GEEC（Groupe d'Étude des Cétacés du Cotentin）試著用鯡魚和活鱒魚餵牠，但都失敗。海洋守護者協會昨天在推特發文說，獸醫仍繼續嘗試餵白鯨食物，同時尋找協助牠脫離河閘的方法。

    當地警方發聲明指出，獸醫已提供維生素刺激白鯨的食慾，但牠仍舊不吃東西。而在白鯨身上發現的小斑點是身處淡水所致。有專家警告，白鯨不應在閘門間的溫暖死水停留太久。

    專門研究海洋捕入類動物組織「France's Pelagis Observatory」指出，最近的白鯨群位於挪威北部的斯瓦爾巴群島（Svalbard archipelago）附近，距離塞納河約3000公里。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海局勢延燒歐洲 法國極左派挺中遭自家人砲轟
    2022/08/07 20:27

    台海局勢延燒歐洲 法國極左派挺中遭自家人砲轟
    中駐法大使「統一後再教育台灣人」狂妄言歐洲人看傻
    2022/08/05 12:41

    中駐法大使「統一後再教育台灣人」狂妄言歐洲人看傻

    5分鐘生活圈 日進學房價機能全滿足
    塞納河驚見白鯨 營養不良展開救援
    2022/08/05 12:32

    塞納河驚見白鯨 營養不良展開救援
    帆船翻覆 法62歲翁海上漂流16小時獲救
    2022/08/04 12:46

    帆船翻覆 法62歲翁海上漂流16小時獲救

    將來銀行貸你交朋友 信貸利率1.58％起
    熱浪侵襲不止、降雨創新低 法國陷乾旱危機
    2022/08/04 09:22

    熱浪侵襲不止、降雨創新低 法國陷乾旱危機
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播