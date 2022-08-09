軍武新知》「憤怒小貓」出閘！美軍AI電戰莢艙問世

假想敵中隊F-16戰機在機腹中線掛載「憤怒貓咪」戰鬥莢艙，可模擬發出敵軍的雷達訊號。（圖：U.S. Air Force）

2022/08/09 19:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍研究實驗室（AFRL）經過一系列作戰評估測試，發表了全新電戰莢艙，名為「憤怒小貓」（Angry Kitten Combat Pod），透過AI機器學習開放架構，可運用在空軍的測試和訓練任務期間模擬敵人的電子攻擊信號，新莢艙將可大幅提升未來美軍電戰能力的更新和應變速度。

據《防衛突發新聞》（Breaking Defense）報導，「憤怒小貓」電戰莢艙由美國喬治亞州理工學院於2013年開始研製，最初是為了模擬假想敵戰機的「電子身分」而打造，已獲部分美空軍假想敵單位採用，後來AFRL接手進一步開發。

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「憤怒小貓」使用與以往電戰莢艙皆不同的「認知式」（Cognitive approach）電戰法，系統透過機器學習自動因應戰場情況，自動選擇合適的干擾、阻斷方式，或即時分析敵方發動的電戰干擾訊號選擇反制措施。

AFRL「憤怒小貓」測試主任、空軍中校葛拉漢（Stephen Graham）表示，「憤怒小貓」能夠快速更新資料庫及軟體，近期美國空軍在加州，對其進行超過30架次以上的電戰模擬測試，每晚「憤怒小貓」都能夠將當天測試的威脅型態記錄下來，並運算出反制方式再進行升級；而透過開放架構設計，新的電戰莢艙能夠用前所未有的方式進行電子干擾和反制。

「憤怒小貓」先前已進行數十次飛行評估，驗證其適應戰場環境的強大能力，但這款新型電戰莢艙，目前尚未知是否能進入空軍服役。除了要持續測試外，還需要國會及五角大廈的同意。

「憤怒小貓」測試成功，美軍最新電戰莢艙具備機器學習能力。（圖：U.S. Air Force）

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