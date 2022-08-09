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    謠言終結站》北約將領烏克蘭增援遭俄殲滅？查核平台：遊戲畫面！

    查核平台《MyGoPen》指出，近日網路上流傳一部影片，並配文「這是到烏克蘭增援的北約軍事將領開會返回途中，被俄羅斯情報機關獲悉，途中被全殲的視頻。現代戰爭的威力：不可小覷！」引起民眾恐慌。（圖擷取自《MyGoPen》）

    查核平台《MyGoPen》指出，近日網路上流傳一部影片，並配文「這是到烏克蘭增援的北約軍事將領開會返回途中，被俄羅斯情報機關獲悉，途中被全殲的視頻。現代戰爭的威力：不可小覷！」引起民眾恐慌。（圖擷取自《MyGoPen》）

    2022/08/09 20:47

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，網傳「烏克蘭增援的北約軍事將領開會返回途中，被俄羅斯情報機關獲悉，途中被全殲的視頻」的影片和訊息。查核平台在查證消息之後，證實傳聞為錯誤訊息。

    查核平台《MyGoPen》指出，近日網路上流傳一部影片，並配文「這是到烏克蘭增援的北約軍事將領開會返回途中，被俄羅斯情報機關獲悉，途中被全殲的視頻。現代戰爭的威力：不可小覷！」引起民眾恐慌。

    《MyGoPen》以關鍵字在《路透社》（Reuters）、《美聯社》（Associated Press）、《法新社》（AFP）三大國際通訊社官網檢索，皆無北約軍事將領近期前往烏克蘭的消息。而目前為止，北約盟國已向烏克蘭提供了價值數十億歐元的軍事裝備，並進行人道救援、收容難民等等，並未看到北約有派遣軍事將領前往烏克蘭增援的決定。

    此外，《MyGoPen》檢視俄羅斯總統府、國防部等政府單位官網，亦無俄國情報機關獲悉北約軍事將領前往烏克蘭增援，在開會返回途中全數殲滅的消息。

    至於流傳的影片，《MyGoPen》透過影片反搜工具，再以瀏覽器針對影片截圖搜尋相似圖片，分別找到發布於2016年及2020年的影片，影片中有一樣的建築，且標題中都提到「Arma 3」（武裝行動3）這款遊戲。

    為進一步釐清網傳影片是否來自遊戲《武裝行動3》，《MyGoPen》請遊戲實況主老皮協助檢視影片，經確認，此影片確實是《武裝行動3》的遊戲畫面。老皮解釋，這款是軍事愛好者喜歡的遊戲，也有許多同好把各國軍武利用模組的方式放入遊戲，且遊戲公司在多次翻修遊戲引擎後，提升了遊戲畫面的真實度，不仔細看也很難辨別真假。

    綜合上述，網傳影片實為遊戲畫面；自俄羅斯入侵烏克蘭以來，目前北約並無派遣軍事將領前往烏克蘭增援，因此查核平台表示，網路消息是憑空虛構之謠言。

    近日，網傳「烏克蘭增援的北約軍事將領開會返回途中，被俄羅斯情報機關獲悉，途中被全殲的視頻」的影片和訊息。查核平台在查證消息之後，證實傳聞為錯誤訊息。（圖擷取自《MyGoPen》）

    近日，網傳「烏克蘭增援的北約軍事將領開會返回途中，被俄羅斯情報機關獲悉，途中被全殲的視頻」的影片和訊息。查核平台在查證消息之後，證實傳聞為錯誤訊息。（圖擷取自《MyGoPen》）

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