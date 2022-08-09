長崎高齡合唱團最後獻唱 盼不再有原爆受害者

今天是長崎遭美國投下原子彈轟炸的77週年，祈願「讓長崎成為最後原爆地」的和平祈念儀式在長崎市和平公園舉行，「受害者歌唱會向日葵」合唱團在儀式開始時獻唱，這也是他們最後一次登台演唱。（歐新社）

2022/08/09 18:55

〔中央社〕日本長崎原子彈爆炸受害者組成的合唱團，今天在長崎原爆77週年和平祈念儀式上最後一次獻唱，祈願未來不再有原爆受害者。由於團員平均年齡高達81歲，此唱將成絕響。

日本每日新聞報導，今天是長崎遭美國投下原子彈轟炸的77週年，祈願「讓長崎成為最後原爆地」的和平祈念儀式在長崎市和平公園舉行。儀式開頭由合唱團「受害者歌唱會向日葵」獻唱。

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「向日葵」由原爆受害者團體在2004年以「希望製作鼓勵受害者的歌曲」為發想，經長崎市73歲音樂家寺井一通號召組成，從2010年起在長崎和平祈念儀式開場獻唱，也曾到冲繩縣、美國紐約、德國慕尼黑等地獻唱。

不過，2020年及2021年的和平祈念儀式考量武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，為避免團員染疫取消獻唱。

也因為疫情影響，「向日葵」團員們無法繼續原本每週一次的練唱，讓團員失去歌唱這樣的心靈寄託，參加人數相較過往也大幅減少。

即使面臨上述挑戰，團員們以在和平祈念儀式上獻唱為目標，於今年春天重新開始練唱。

儘管有長達兩年空窗期，團員們的體能也衰退到連在炎熱天氣下站著唱歌都很困難的程度，不過，擔任合唱團指揮的寺井鼓勵團員們說，「今年是最後一次了，大家加油」。今天有23人上台獻唱。

現居長崎市、團員中最高齡的89歲宇木和美在12歲經歷原爆，當時距離原爆中心僅4.2公里。一名抱著孩子的母親在她眼前死去，這一幕深深烙印在她心中。

宇木從未與旁人提過自身的原爆經歷，直到2011年70多歲時，她認為「明明就是受害者，卻未跟任何人傳達過原爆的恐怖」，因此加入「向日葵」，「和抱有相同意志的夥伴一同宣導和平」。

7歲時在距原爆中心約4公里處受害的84歲山口勝子，是「向日葵」的創始團員之一。山口兩年前發現罹患膀胱癌，被宣告時日無多。儘管曾一度離開合唱團，但山口說，「最後想跟夥伴們再高歌一次」。

正如歌詞所唱的那樣，「請不要再有像我們一樣的受害者；這個不愉快的日子，請別重蹈覆轍」，團員們用心唱出的歌曲，獲得在場人士熱烈掌聲。

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