中泰空軍恢復聯合演訓 派出戰機預警機對抗演練

泰國空軍將派出獅鷲戰機（見圖）參加中泰空軍聯合軍演。（法新社）

2022/08/09 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕在台海局勢升溫之際，泰國空軍宣布因疫情暫停的「鷹擊2022」（Falcon Strike 2022）演訓將於本月恢復，中國也將派出戰機參加，雙方將進行戰機預警機之間的對抗演練。

曼谷郵報指出，泰國空軍將在8月14至24日於泰國東北的莫肯（Udon Thani）舉行10天演訓，中泰雙方都將派出戰機與預警機進行對抗演練。泰國空軍將派出獅鷲（Gripen）戰機、阿爾法攻擊/教練機（Alphajet）、SAAB 340 AEW預警機，而其裝備的美製F-16戰機不在演練範圍內。中國將派出殲-10C/S（J-10C/S）戰機、殲轟-7AI（JH-7AI）戰鬥轟炸機、空警-500（KJ-500）預警機參演，中方向俄羅斯購入蘇愷-27（Su-27）系列戰機缺席本次演訓。

消息人士指稱，此次演習是為強化兩國間關係合作努力的一部分，以維護區域和平與安全，同時提高兩國空中能力和效率，增進雙方空軍人員間的關係。泰國空軍是東南亞裝備最齊全的空軍之一，近年來該國空軍正尋求向洛克希德馬丁公司採購F-35戰鬥機，以替換其老化的F-16戰機。

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「國家利益」（The National Interest）雜誌指出，2015年第一屆鷹擊演訓時，中方派殲-11A（俄製Su-27SK戰機國產版）與泰國的獅鷲戰機對抗。在目視近距空戰演練裡，殲-11靠雙發動機的優勢取得擊落對方25架、自損1架的優勢。但在視距外遠距空戰中，泰國獅鷲戰機以優異的航電取得壓倒性逆轉，最後總成績中方擊落對方34架、泰軍擊落對方42架勝出。

「外交家」（The Diplomat）雜誌指出，在2017、2018和2019年的鷹擊演訓中，中方先後改派比殲-11更先進的殲-10系列戰機；有消息顯示改用航電較佳的殲-10系列後，中方取得更理想的成績。

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