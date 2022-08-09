為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中泰空軍恢復聯合演訓 派出戰機預警機對抗演練

    泰國空軍將派出獅鷲戰機（見圖）參加中泰空軍聯合軍演。（法新社）

    泰國空軍將派出獅鷲戰機（見圖）參加中泰空軍聯合軍演。（法新社）

    2022/08/09 19:24

    〔即時新聞／綜合報導〕在台海局勢升溫之際，泰國空軍宣布因疫情暫停的「鷹擊2022」（Falcon Strike 2022）演訓將於本月恢復，中國也將派出戰機參加，雙方將進行戰機預警機之間的對抗演練。

    曼谷郵報指出，泰國空軍將在8月14至24日於泰國東北的莫肯（Udon Thani）舉行10天演訓，中泰雙方都將派出戰機與預警機進行對抗演練。泰國空軍將派出獅鷲（Gripen）戰機、阿爾法攻擊/教練機（Alphajet）、SAAB 340 AEW預警機，而其裝備的美製F-16戰機不在演練範圍內。中國將派出殲-10C/S（J-10C/S）戰機、殲轟-7AI（JH-7AI）戰鬥轟炸機、空警-500（KJ-500）預警機參演，中方向俄羅斯購入蘇愷-27（Su-27）系列戰機缺席本次演訓。

    消息人士指稱，此次演習是為強化兩國間關係合作努力的一部分，以維護區域和平與安全，同時提高兩國空中能力和效率，增進雙方空軍人員間的關係。泰國空軍是東南亞裝備最齊全的空軍之一，近年來該國空軍正尋求向洛克希德馬丁公司採購F-35戰鬥機，以替換其老化的F-16戰機。

    「國家利益」（The National Interest）雜誌指出，2015年第一屆鷹擊演訓時，中方派殲-11A（俄製Su-27SK戰機國產版）與泰國的獅鷲戰機對抗。在目視近距空戰演練裡，殲-11靠雙發動機的優勢取得擊落對方25架、自損1架的優勢。但在視距外遠距空戰中，泰國獅鷲戰機以優異的航電取得壓倒性逆轉，最後總成績中方擊落對方34架、泰軍擊落對方42架勝出。

    「外交家」（The Diplomat）雜誌指出，在2017、2018和2019年的鷹擊演訓中，中方先後改派比殲-11更先進的殲-10系列戰機；有消息顯示改用航電較佳的殲-10系列後，中方取得更理想的成績。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海軍情持續緊繃 路透：兩岸20艘軍艦今在中線對峙
    2022/08/09 14:21

    台海軍情持續緊繃 路透：兩岸20艘軍艦今在中線對峙
    國軍雨中「天雷操演」 38門重砲齊轟台海反登陸
    2022/08/09 11:45

    國軍雨中「天雷操演」 38門重砲齊轟台海反登陸

    5分鐘生活圈 日進學房價機能全滿足
    中共跋扈大規模軍演 范世平：反讓「台灣共識」日益清晰
    2022/08/08 17:25

    中共跋扈大規模軍演 范世平：反讓「台灣共識」日益清晰
    中國軍演破壞區域和平 印尼眾議員關注在台公民安全
    2022/08/08 13:30

    中國軍演破壞區域和平 印尼眾議員關注在台公民安全

    將來銀行貸你交朋友 信貸利率1.58％起
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播