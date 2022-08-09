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    韓媒︰中國圍台軍演 駐韓美軍U-2偵察機5日飛往台灣海峽

    中國圍台軍演時，駐韓美軍U-2偵察機曾飛往台灣海峽。（路透資料照）

    中國圍台軍演時，駐韓美軍U-2偵察機曾飛往台灣海峽。（路透資料照）

    2022/08/09 16:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》8日報導，中國為抗議美國眾議院議長裴洛西訪台而舉行包圍台灣的演習，部署在南韓的美軍U-2偵察機5日曾飛往台灣海峽。2020年以來，駐韓美軍U-2偵察機曾數度出動到台海，但這次中國軍演是空前的高強度軍事行動，因此駐韓美軍的戰略靈活性等作用備受關注。

    報導中還提及，除了U-2偵察機外，專家和南韓軍方認為，今後隨著任務的改變，駐韓美軍的F-16或A-10「疣豬」攻擊機也可能投入到台灣海峽等危機中，但投入駐韓地面部隊的政治負擔很大，可能性很低。

    報導稱，全球航班追踪服務網站「Flightradar24」捕捉到了從烏山基地起飛的U-2偵察機，5日上午9點35分左右，從濟州島西側海面朝台灣海峽飛行的情景。雖然沒有直接捕捉到飛至台海上空的航跡，但軍方消息人士表示，「考慮到以前U-2偵察機出動到台灣海峽的飛行路線，此行可能是飛往台灣海峽。」

    報導引述專家指出，駐韓美軍持續派遣U-2偵察機飛往作為美中矛盾火藥庫的台灣海峽和南海，值得關注。

    報導提及，U-2偵察機可監測20公里高空、距離150多公里的目標物，此前用於監視北韓，但2020年以後積極被用於牽制中國。

    2020年8月，中國國防部強烈抗議美軍U-2偵察機進入中國軍隊進行實彈射擊演習的北部戰區禁飛區，極大影響了正常演習。從當年年底開始，U-2在台灣海峽及南海出沒的消息接連被報導。

    報導中說，U-2在南海軍事局勢緊張氣氛加劇的2020年12月及2021年1月和2月出動的事實也曝光。預計U-2出動到台灣海峽及南海的行動，將隨著美中競爭和矛盾的加劇而變得更為頻繁。

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