路透：上海紐約大學教授躲封城逃往海南 還是難逃「被關」

中國海南三亞近來採取嚴厲疫措施，外送人員僅能站在摩托車上，把物品交給封鎖屏障另一端的人員。（路透）

2022/08/09 16:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》9日指出，上海紐約大學（New York University Shanghai）公共衛生學教授布萊恩‧霍爾（Brian Hall），6月間為了不再面臨被迫在家防疫的窘境，特地從上海前往海南省，不料現在還是因為海南三亞市傳出新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，連飯店房門都不能自由出入。

據報導，霍爾在華東師範大學和紐約大學合作成立的上海紐大服務已2年，但在經歷上海4、5月的長時間封城後，為了不想再被困在住家內，特地在6月解封後前往海南，教學工作則改採遠距方式。然而，三亞市近期遭到Omicron變異株的亞變異BA.5入侵，當局突然宣布封城，導致近18萬名旅客滯留，而霍爾也難以倖免。

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霍爾透過電子郵件向《路透》表示，「現在要離開三亞已經變得不可能了，我待的飯店被封鎖，住宿客人都不被允許離開房間。我從完全不能接受、不敢置信，到感到憤怒、難過，最後只覺得絕望。」他解釋，這些情緒與其說是來自於現在被封鎖，更像是上海封城的痛苦記憶甦醒所造成。

海南省過去2年多相對較少傳出確診病例，去年僅通報2例有症狀感染者，但8月以來已出現逾1800例本土傳播病例。

霍爾指出，他現在只能待在飯店房間，生活一切飲食和用品全靠飯店提供；他也無法預測接下來會發生什麼事，只能逆來順受，「如果我們想住在這裡，在這裡工作，就必須在規劃上保持彈性，能夠接受任何外來干擾。」

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