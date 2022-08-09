用人不慎、冷落裴洛西 南韓總統尹錫悅支持度剩24％

南韓總統尹錫悅最新一週的民調支持度僅剩24％。（歐新社）

2022/08/09 15:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓民調機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）8日發布的最新民調顯示，上任3個月的總統尹錫悅，民調支持度僅剩24％，打破前任總統文在寅紀錄。南韓社會普遍認為，尹的人事任命有問題，且缺乏治理經驗和能力，包括未親自接見到訪的美國聯邦眾議院議長裴洛西。

《日經亞洲評論》報導，蓋洛普韓國指出，尹錫悅6月初民調支持度還高達53％，但上一週僅剩24％，比前一週下降4個百分點。相較之下，前總統文在寅任內雖爭議不斷，但從未出現某一週支持度低於29％或某一季低於35％的情況。

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受訪者列出不支持尹錫悅的3大原因，一是其用人眼光有問題，例如他強力拉拔的教育部長朴順愛竟推動「滿5歲提早入學」，遭大批家長和教育組織強烈反對，終於在8日請辭；二是尹錫悅缺乏治理經驗和能力，最明顯的例子正是裴洛西上週訪韓，尹錫悅辦公室卻以總統正在休假為由不接見，之後又說是出於國家利益考量才未安排會談，並未進一步說明原因。

尹錫悅冷落美國政壇第3號人物之舉，遭到在野黨、甚至部分「國民力量黨」同僚猛烈批判。在黨內初選敗給尹錫悅的劉承旼就表示，他不能理解尹未接見裴洛西，卻有時間和演員吃飯的考量，「這麼重要的人物訪韓，總統竟然不接見？休假不是藉口。」

南韓梨花女子大學國際關係教授朴元坤（Park Won-Gon，譯音）也說，尹錫悅可能以為裴洛西只是一介國會議員，因此輕忽了她的來訪，「尹應該接見裴洛西，因為她是美國政壇的傳奇人物。」

除了以上原因，南韓經濟問題也令尹錫悅政府頭大，尤其7月通膨率年增6.3％，創下24年新高。

政治顧問朴成民（Park Sung-min，譯音）另提到，20、30歲年輕男性也開始背棄尹錫悅，主因是「國民力量黨」各派系因政府治理和其他問題發生內鬥，而年輕黨魁李俊錫捲入性招待醜聞，在上月8日遭停權半年，也是一大原因。

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