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    女直播抖音淚訴離婚過程 前夫假挽回真殺妻

    巴基斯坦女性攝影師在抖音直播分享關於離婚的心路歷程。（圖片擷取抖音@giminigirl_099）

    巴基斯坦女性攝影師在抖音直播分享關於離婚的心路歷程。（圖片擷取抖音@giminigirl_099）

    2022/08/09 13:05

    〔即時新聞／綜合報導〕一名巴基斯坦女性攝影師康（Sania Khan），在抖音（TikTok）直播分享關於離婚的心路歷程，怎料此舉引起前夫艾哈麥德（Raheel Ahmed）不滿登門行兇殺害她，最終兇手在警方的注目下舉槍自盡。而這一起關於女性權益事件引起了社會各界關注。

    根據英國廣播公司BBC ，今年5月，29歲的康下定決心與前夫離婚，這場維持不到一年的婚姻受到了家鄉的咒罵，一年前康與艾哈麥德舉行了一場南亞傳統婚禮，然而婚後，康發現丈夫是仍然秉持南亞傳統觀念的男人，對於自己的一舉一動都要掌控。這讓從小受到開放式教育的康不能接受，而好友博爾多（Gabriella Bordo）更透露艾哈麥德很在意妻子的穿著，以及交友圈。

    離婚後，康在抖音上公開討論南亞兩性平等、婚姻觀念等議題。在南亞傳統觀念中認為女性離婚是恥辱，康希望藉由自己的分享，讓其他同為婚姻所困的女性站出來。康原定要從芝加哥伊利諾 （Chicago, Illinois）的婚房搬回田納西州查塔努加（Chattanooga, Tennessee）老家，怎料7月23日家人通報失蹤，警方趕往康位於芝加哥的公寓，卻聽見一聲槍響，破門而入後目睹艾哈麥德舉槍自盡，並留下一封遺書。康的朋友表示，艾哈麥德是假藉要挽回才會找到康，然而真正目的是要對康進行報復。

    根據暴力政策中心，美國每週都會接獲十幾起謀殺、自殺事件，而其中有三分之二涉及親密伴侶。精神疾病與人際關係問題通常被認為是在親密關係破裂的最大因素。人權組織Apna Ghar的執行董事吉兒（Neha Gill）表示，南亞社區的女性仍處在較低的位置，這是受到整個文化的影響，需要在家庭、社區中做出一些改變。而康在抖音的影片引發了網路的廣大迴響，網友們在貼文中找到慰藉與力量。一名巴基斯坦的受暴婦女Parvez表示，社群媒體讓更多人意識到家暴議題，要從家庭開始培養尊重女性的觀念。

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