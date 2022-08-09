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    裴洛西訪台後拜登首度回應：去台灣是「她的決定」

    美國總統拜登。（法新社）

    美國總統拜登。（法新社）

    2022/08/09 07:54

    〔即時新聞／綜合報導〕自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束訪台行程之後，中國在台灣周遭海域進行軍演，針對中共的激進作為，美國總統拜登首度在裴洛西訪台後，對台海局勢做出回應，並指出「我不認為他們（中國）會有進一步的作為」。

    綜合外媒報導，在裴洛西訪台前，美國總統拜登並未表示出支持態度，甚至曾透露軍方認為此行不是好主意，週一他再度被問到裴洛西訪台一事，拜登表示裴洛西前往台灣是「她的決定」。

    至於中國週一宣布在台灣周遭進行新一波軍事演習，此舉引起拜登關切，中國人民解放軍東部戰區表示，這次演習著重在反潛以及海上突擊，軍事與安全專家則認為中國此舉意在對台灣國防持續施壓。

    報導指出，台灣外交部對中國做出譴責，痛批中國在刻意製造危機，中國的大動作也引起美國總統拜登關切，他在美國眾議院議長裴洛西結束台灣行後，首度對台海議題做出公開回應，拜登說自己並不擔心台灣，但關切中國在區域內的行動。

    拜登表示：「我關切中國的行動，但我不認為他們會有進一步的作為」。

    白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則譴責中國的軍演行徑，尚皮耶強調，自中國將態勢升級以來，美方持續做出批評，中國的做法是挑釁且不負責任的，並增加了誤判的風險。

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