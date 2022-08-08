謠言終結站》裴洛西座機上有彈孔？查核平台︰飛機原始構造

網傳裴洛西訪台座機上有三個彈孔，是遭到中共軍機攔截的證據。查核平台表示，此為錯誤消息。（擷取自《MyGoPen》）

2022/08/08 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上流傳一則消息，聲稱美國眾議院議長裴洛西的訪台座機上，有三個明顯的彈孔，並表示這是中共軍機進行攔截的證據。查核平台在查證消息之後，發現網路消息不但越傳越誇張，同時也證明內容為錯誤訊息。

根據《MyGoPen》的報告，網路消息附上裴洛西抵達台灣時走下飛機的新聞畫面。畫面中飛機的前端、艙門與機身上，有三個小孔被圈了起來。網路消息表示，那三個小孔是彈孔，並疑惑裴洛西訪台到底經歷了什麼？

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查核平台以「裴洛西、彈孔」為關鍵字進行搜尋，發現這則消息在8月2日開始流傳。8月2日的消息僅附上艙門旁邊小孔的畫面，並聲稱那是中共軍機進行攔截留下的彈孔。不過這則消息已經被中國的查核平台證實為假消息，而小孔其實是「滑梯逃生燈」。然而目前網路上流傳的消息，彈孔數量增加到3個。

同時，查核平台也諮詢朝陽科技大學航空機械系王玉城主任，以確認網路消息的正確性。王玉城表示，飛機前端的小孔是攻角感測器（angle of attack sensor），用來測量機翼弦與相對氣流之間的夾角，防止攻角過大造成失速。而飛機艙門旁邊的小孔是逃生照明燈，在遇到緊急狀況時會在艙門放下充氣逃生滑梯，除了滑梯本身有燈之外，艙門旁也有照明燈。最後，機身上的小孔是機翼與引擎檢查燈（wing and engine scan light），飛行員在飛行時可以用它來確認機翼和發動機是否結冰或受損。

另外，查核平台也在美國空軍官網上，找到與裴洛西座機相同型號的飛機介紹與照片。照片中的飛機在相同的地方，可以清楚看到有相同的小孔。因此，查核平台判斷那是飛機原有的機組零件。

綜合以上查核結果，裴洛西訪台座機上的三個小孔，都是飛機原有的構造，並非網路消息所稱，為遭到中共軍機攔截所留下的彈孔。因此查核平台表示，網路消息為錯誤訊息。

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