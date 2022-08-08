紐時：習近平將維護國家安全變成鞏固權力的手段

中國國家主席習近平。（彭博）

2022/08/08 17:57

〔中央社〕紐約時報今天報導，過去10年中國國家主席習近平全方位擴大維護國家安全，在政治、金融及民生層面無處不在，並將維護「國家安全」變為鞏固自己成為毛澤東和鄧小平後最強大領導人的手段。

報導指出，維護國家安全已成為習近平時代的標誌，過去10年習近平全方位擴大維護國家安全，包括成立中央國家安全委員會（國安委），由他擔任主席，各省、市、縣都設立地方的國家安全委員會。

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相關官員要求幹部密切監視堅持抗議者、有精神病史的人、坐過牢的人，及其他被認為對安全和穩定構成威脅的人。中國的大學被要求注意並報告教師和學生的「意識型態」問題。

報導強調，對習近平來說，維護國家安全是一場「人民戰爭」，不僅要靠軍人，還要靠小學教師和社區工作人員。

如每年的全民國家安全教育日，老師教授有關食物投毒及縱火、間諜和恐怖活動的危險。為了找出潛在的異議人士和可疑外國人，社區成立街道國家安全人民防線領導小組。民眾舉報危害國家安全行為可獲獎勵。

報導指出，這樣令中國倒退到過去的恐怖時代，官員將地方問題視為「意識型態顛覆者和外國敵對勢力所為」。如今年初上海封城期間，居委會指敲鍋抗議的居民是受到「境外勢力」煽動。

習近平為了行使其「安全權力」，授權在新疆大規模拘禁維吾爾族和其他以穆斯林為主的少數民族，也剝奪了中國在1997年香港主權移交時承諾50年不變的各種自由。2019年香港爆發「反送中」運動，中國指香港可能被西方政府支持的「顏色革命」入侵。

報導指出，維護國家安全不僅在政治及社會層面，也涉及金融等層面，如國安委此前下令對銀行進行金融安全評估。

去年底中國政府發布「國家安全戰略（2021至2025）」文件，指出國家安全戰略要求確保糧食自給，核心技術方面自立自強，並在社會動盪爆發前找到化解社會矛盾的方法。

報導指出，習近平藉維護國家安全加強中共對各方面的控制，抵禦任何他認為可能會利用中國國內弱點的海外威脅。此前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，也被習近平視為美國及其盟友利用中國可能的弱點來攻擊中國。裴洛西離台後，中共軍隊圍台演訓多天。

報導形容，「他（習近平）把一個已經無處不在的安全機器變得更強大、更集中、更有恃無恐，把它變為一個保護自己、將自己定位為自毛鄧以來最強大領導人的龐大堡壘。」

報導指出，控制疫情帶來的壓力、俄羅斯入侵烏克蘭而加深的大國分歧，食品和能源價格上漲等問題，都對中國政府造成很大挑戰。隨著習近平準備在今秋召開的20大獲得第3個任期，他已發出訊號：國家安全將更受重視。

亞洲社會政策研究所（ASPI）副總裁羅素（Daniel Russel）說，「問題之所以重要且令人擔憂，是因為習近平不再對內部安全和外部安全進行區分」，習近平決心採取更有力的預防性及可能是先發制人的行動，及動用他掌握的各種工具來應對這些威脅。

北京大學教授、全國政協委員賈慶國今年在一份中文刊物上寫道，追求絕對安全是不現實、成本太高、及會損害中國對其他價值的追求，「需要追求國家安全與發揚民主之間，做出必要的平衡。」

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