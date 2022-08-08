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    台海危機升溫！外媒稱解放軍無視美軍高層致電 中國防部回應了

    針對美媒報導指解放軍多次無視美軍高層通話，中國防部發言人吳謙回應稱中方僅接受「有誠意的溝通」。（翻攝自微博）

    針對美媒報導指解放軍多次無視美軍高層通話，中國防部發言人吳謙回應稱中方僅接受「有誠意的溝通」。（翻攝自微博）

    2022/08/08 20:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中共為反制美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，4日開始在台灣周邊展開大規模演習，引發國際反感。近日有美媒爆出，美軍高層為實現溝通多次致電解放軍高層，卻皆遭無視。對此，中國國防部今天（8日）回應稱，中方僅接受「有誠意的溝通」，會造成當前局面，完全是美方「主動挑釁」。

    美媒《政客》（Politico） 5日引述3名知情人士消息指出，由於中國「圍台」軍演導致台海緊張局勢升溫，美國軍方高層如國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）等人上週多次致電共軍高層，但都遭無視，後續北京也沒有回覆通話。有美官員和專家認為，中方沉默以對是短視且魯莽之舉，為本來就已經緊張的局勢增加升溫風險。

    對此，中國國防部今天透過官方微信公眾號發布發言人吳謙的回應，針對「美軍高層近日曾多次給中國軍隊領導打電話，但被中方拒絕」一事，吳謙痛斥「當前台海形勢緊張局面，完全是美方主動挑釁、一手製造的，美方必須為此承擔全部責任和嚴重後果。中方曾就中美兩國兩軍關係、台灣問題等表明嚴正立場，特別是針對美國會眾議長佩洛西（裴洛西）竄訪多次嚴正交涉，美方卻說一套、做一套，縱容支持佩竄訪，蓄意製造台海緊張局勢。」

    吳謙接著說：「針對美方惡劣挑釁行徑，中方宣布了八項反制措施，其中包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。中方有關反制措施是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衛，完全合理、恰當適度。」

    他最後表示：「底線不容突破，溝通需要誠意。美方一面製造危機，一面又聲稱要管控危機，為其錯誤言行和挑釁舉動找托詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責，我們堅決反對。我們敦促美方切實尊重中方的核心利益和重大關切，放棄『以台制華』的幻想，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

    圖為新華社釋出解放軍東部戰區戰機7日在台周邊演習畫面。（美聯社）

    圖為新華社釋出解放軍東部戰區戰機7日在台周邊演習畫面。（美聯社）

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