美聯社：CIA閉門會議 數百官員調往以中國為重點職位

美國CIA副局長柯恩表示，美方將繼續反恐工作，但重點將逐漸轉向中國。（美聯社檔案照）

2022/08/08 16:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美聯社》8日披露，美國中央情報局（CIA）副局長柯恩（David Cohen）在近期一次與反恐部門主管的閉門會議中明確表示，打擊「開打」（al-Qaida）等恐怖組織仍會是首要之務，但CIA的資金和資源將逐漸轉向關注中國威脅，據稱數百名官員已調往以中國為重點的職位。

柯恩表示，雖然美國將繼續追捕恐怖份子，但優先事項將是試著進一步了解及抗衡北京。事實上，在美軍撤出阿富汗1年後，總統拜登和高階安全官員愈來愈少談及反恐，反而更常談論中國和俄羅斯帶來的政治、經濟和軍事威脅，因此美國情報機構內部也悄悄出現一個轉折點，數百名官員陸續被調往以中國為重點的職位，包括一些過去從事反恐工作的人員。

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前一週的事件清楚顯示，美國必須同時應對反恐和中國2大問題，包括美軍利用無人機成功在阿富汗喀布爾擊斃「開打」組織首腦札瓦希里（Ayman al-Zawahiri），以及中國針對眾議院議長裴洛西訪台展開大規模軍演。

美國長期以來一直對中國日益增長的政治和經濟野心感到驚訝，包括中方試圖影響外國選舉、擴大網路和企業滲透行動，以及關押數百萬名維吾爾族人等。某些專家還認為，北京可能在數年內嘗試武力攻佔台灣。因此，CIA需要對中國有更多了解，尤其是在無法明確掌握武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）起源之後。

許多前情報官員和共和、民主兩黨國會議員皆支持情報機構將注意力從反控轉向中國，包含曾在阿富汗及其他對抗「開打」等恐怖組織的任務中服役的人。曾在美國陸軍特種作戰部隊遊騎兵團服役的聯邦眾議員柯羅（Jason Crow）就表示，美國過去幾年太過關注反恐問題，「中俄才是更大的生存威脅，恐怖組織並不會像中國那樣摧毀美國人的生活方式。」

多位知情人士透露，國會已推動CIA和其他情報機構將中國列為頭等大事，尤其希望可以獲取有關中國先進科技發展的更多資訊。據了解，在習近平主政下，中國已承諾投入數兆美元在量子科學、人工智慧和其他可能破壞未來戰爭方式和經濟結構的技術。

其中一名知情人士表示，國會委員會正試著加強追蹤各個情報機構如何將資金運用於中國相關議題，並尋求掌握特定計畫的執行細節。聯邦眾議員史都華（Chris Stewart）坦言，「我們遲到了，但我們終於將重點轉向中國，這是好事，因為這意味人力、資源、軍事資產和外交等層面，都將以中國為優先。」

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