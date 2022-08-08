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    美國中東部暴雨 芝加哥航班打結、肯塔基37死仍未脫離險境

    美國暴雨肯塔基州洪水已造成37人以上死亡，危機仍未解除。（法新社）

    美國暴雨肯塔基州洪水已造成37人以上死亡，危機仍未解除。（法新社）

    2022/08/08 12:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國中東部地區近日豪雨頻傳，除肯塔基州洪水已造成37人以上死亡外，上週末芝加哥也持續降下豪雨，飛航交通慘遭打亂。當地時間週日已達912架次航班受被取消，且超過7000架航班因此而延誤。

    根據《CNN》報導，芝加哥部分地區時雨量已來到50毫米以上，美國國家氣象局（National Health Service）也發布突發性洪水警報 ，超過35萬人口位於洪水警戒範圍。在空中交通部分，美國航空取消公司4%的航班，並且24%的週六航班被延誤。聯合航空有4%的航班被取消，以及23%的班機被延誤。捷藍航空、西南航空也有近四成的班機因此被延後。

    而近日肯塔基州雖然暫時脫離豪雨威脅，週二至週三當地可能再迎來新一波雨勢。據《Global News》報導，一雷雨胞正朝肯塔基緩慢移動，不排除再度對已滿目瘡痍的當地降下豪雨。

    美國暴雨肯塔基州洪水已造成37人以上死亡，危機仍未解除。（路透）

    美國暴雨肯塔基州洪水已造成37人以上死亡，危機仍未解除。（路透）

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