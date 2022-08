美國中東部暴雨 芝加哥航班打結、肯塔基37死仍未脫離險境

2022/08/08 12:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國中東部地區近日豪雨頻傳,除肯塔基州洪水已造成37人以上死亡外,上週末芝加哥也持續降下豪雨,飛航交通慘遭打亂。當地時間週日已達912架次航班受被取消,且超過7000架航班因此而延誤。

根據《CNN》報導,芝加哥部分地區時雨量已來到50毫米以上,美國國家氣象局(National Health Service)也發布突發性洪水警報 ,超過35萬人口位於洪水警戒範圍。在空中交通部分,美國航空取消公司4%的航班,並且24%的週六航班被延誤。聯合航空有4%的航班被取消,以及23%的班機被延誤。捷藍航空、西南航空也有近四成的班機因此被延後。

而近日肯塔基州雖然暫時脫離豪雨威脅,週二至週三當地可能再迎來新一波雨勢。據《Global News》報導,一雷雨胞正朝肯塔基緩慢移動,不排除再度對已滿目瘡痍的當地降下豪雨。

A Flash Flood Warning has been issued for portions of Cook and Will Co. Up to 2.5 inches of rain have fallen across this area, especially near Tinley Park, this AM with an additional 1 to 2 inches expected. Remember to turn around if you encounter any flooded roadways. #ilwx https://t.co/ddhlpkxnbZ