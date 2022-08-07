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    挺川普再戰2024？華爾街日報：多數共和黨議員還在觀望

    川普對再戰2024摩拳擦掌，但共和黨議員大多還不願表態支持。（法新社）

    川普對再戰2024摩拳擦掌，但共和黨議員大多還不願表態支持。（法新社）

    2022/08/07 20:44

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》7日報導，前總統川普表明有意重披戰袍，在2024年奪回白宮寶座，但近40位共和黨國會議員被問及是否繼續支持川普時，大部分人迴避答覆，少數則認為川普屆時年事已高，且共和黨有潛力的新人輩出，應有新風貌。

    報導指出，國會共和黨人過去經常宣揚川普減稅、改革最高法院成功，也為他的「美國優先」政策吶喊助陣，更欣賞他能鼓動共和黨選民，但隨著川普考慮再戰2024，許多人反而難以下定決心繼續支持。

    在近40位受訪共和黨議員中，大部分人避而不答，僅說應由川普自行決定（參選與否），包括佛州聯邦參議員史考特（Rick Scott）、眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等指標性人物，他們多認為當務之急是在國會期中選舉交出好成績，接著再去煩惱總統選戰。

    另外，4人堅定表示力挺川普再選一任，指沒有其他共和黨人能夠複製川普的魅力，包括他對非法移民、犯罪、不公平貿易的強硬談話，以及他在許多保守派選民中所能引發的共鳴。

    佛州聯邦眾議員馬斯特（Brian Mast）表示，「任何想參加共和黨初選的人，都將喊出美國優先等川普的標誌政策。我還沒看到跟原版一樣棒的複製人。」南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、蒙大拿州聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）、俄亥俄州聯邦眾議員喬丹（ Jim Jordan）等3人，都站在川普這一邊。

    反對川普參戰的則有3人，他們對川普煽動分裂的政治風格、屆時高齡78歲有疑慮，也認為應給其他對白宮有野心的後輩機會。本屆任期結束就會退休的紐約州聯邦眾議員雅各布斯（Chris Jacobs）表示，他過去支持川普很多政策，也認為這些政策對國家有益，「但我想是時候向前看了，我們需要一個新時代的領袖。」

    共和黨內其他潛在參選人包括前副總統彭斯、德州聯邦參議員克魯茲、前國務卿龐皮歐等人，且他們皆比川普年輕10多歲。

    另一方面，年紀比川普還大的拜登總統，先前也表明有意競選連任，但民主黨內同樣反應冷淡，有些國會議員甚至直接表明希望拜登不要選。

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