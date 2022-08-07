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    象牙海岸總統宣布特赦 前總統免除20年牢獄之災

    象牙海岸總統烏阿塔哈（左）特赦前總統巴波（右）。（法新社檔案照）

    象牙海岸總統烏阿塔哈（左）特赦前總統巴波（右）。（法新社檔案照）

    2022/08/07 17:27

    〔中央社〕象牙海岸總統烏阿塔哈今天宣布，特赦在政治動盪期間涉嫌不法而在2018年被定罪、面臨20年牢獄之災的前總統巴波。

    法新社報導，烏阿塔哈（Alassane Ouattara）在紀念象牙海岸獨立62週年的演說中說：「為了強化社會的凝聚力，我已簽署總統特赦令。」

    烏阿塔哈表示，他要求將巴波（Laurent Gbagbo）的戶頭解凍，並支付他的終身俸。

    烏阿塔哈還稱，他也簽署了一項命令，有條件地釋放巴波最親近的兩名手下，即前海軍總司令福西諾克斯（Vagba Faussignaux）和一個重要憲兵單位的前指揮官阿貝西（Jean-Noel Abehi）。他們兩人都因在選後動亂中所扮演的角色而被定罪。

    巴波被控在2011年內戰時期犯下戰爭罪，但國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）判他無罪。象牙海岸由於當時的總統巴波拒絕承認烏阿塔哈在2010年的總統大選中獲勝而爆發內戰。

    巴波被控在衝突期間掠奪西非國家中央銀行（Central Bank of West African States, BCEAO），象牙海岸法院在2018年的缺席審判中，判他20年徒刑。

    在國際刑事法院宣告巴波無罪後，他於2021年結束流亡回到象牙海岸，並成立新的政黨；即便他曾表示想要終身從政，但他從那時候起就一直保持低調。

    巴波回象牙海岸後，當局無意依照2018年的定罪將他關進大牢。

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