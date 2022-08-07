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    傳北韓擬派10萬志願兵助俄 脫北者：挑選最低階人民強迫參戰

    俄媒透露，北韓準備派10萬志願兵赴烏協助俄軍，但脫北者揭被派去的都是最底層人民，且絕不是自願參戰。（美聯社檔案照）

    俄媒透露，北韓準備派10萬志願兵赴烏協助俄軍，但脫北者揭被派去的都是最底層人民，且絕不是自願參戰。（美聯社檔案照）

    2022/08/07 16:13

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭行動陷入停滯，兵源不足使俄軍進退兩難。不過，多家外媒近日引述俄羅斯媒體《Regnum》指出，北韓領袖金正恩已向俄方提議派10萬名志願兵支援俄軍，可能前往烏東頓內茨克、盧甘斯克兩個分離地區。一名脫北者則向美國保守派雜誌《國家評論》（National Review）表示，所謂志願兵應是北韓社會最底層人民，且他們是被強迫參戰。

    據報導，北韓有意部署10萬名士兵和戰術部隊到烏東頓巴斯，換取俄國方面提供糧食和能源，以緩解北韓的經濟困境。俄國國防專家、預備役上校科羅琴科 （Igor Korotchenko） 也在電視節目中透露此消息，並讚揚北韓軍隊有韌性、有動力，也擁有火砲系統，在大口徑多管火箭系統方面擁有豐富經驗，能夠為俄國帶來助力。不過，外媒仍無法查核消息真偽。

    對此，已在美國定居的「脫北者」Grace Jo向《國家評論》表示，北韓所謂的「志願兵」與美國定義不同，當北韓政府下令「派一群人支援俄國」，實際上是先從「社會階級中的最底層」中挑人，這群人佔全國人口的27％，其中包含政治犯、曾在韓戰中幫助南韓軍隊者、有宗教信仰的人、資本主義者，或反黨人士、與外部勢力有牽連者等。

    對於北韓準備派兵協助俄軍一事，Grace Jo直言北韓根本「沒有理由」拒絕，因為俄國就像北韓的「父母」，兩國也一直在建立密切關係。

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