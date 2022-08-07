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    閹割虐殺烏軍 疑兇遭起底「有東方臉孔」

    來自俄國圖瓦共和國的軍人孟古什（左），被指認出是影片中的劊子手（右）。（圖/Bellingcat）

    來自俄國圖瓦共和國的軍人孟古什（左），被指認出是影片中的劊子手（右）。（圖/Bellingcat）

    2022/08/07 15:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一段令人髮指的影片7月底在Telegram等平台上瘋傳，一名被捆綁並堵住嘴巴的烏克蘭戰俘遭俄軍閹割，隨後遭槍殺，並被用繩子拖行遊街。英國調查組織「冒險者」（Bellingcat）宣布，已識別出影片中一名有東方臉孔的俄軍下毒手，他是1993年出生，來自俄國圖瓦共和國的軍人，名叫孟古什（Ochur-Suge Mongush）。

    圖瓦共和國（Tuva）位於蒙古國西北、西伯利亞以南，清代稱「唐努烏梁海」，當地經濟困頓，許多年輕人選擇從軍。

    據烏克蘭媒體《TCH》報導，孟古什隸屬車臣派來支援俄軍的「艾哈邁德」（Akhmat） 營。

    據英國《衛報》報導，影片出處為一支持俄羅斯的Telegram頻道，畫面中一戴帽子的俄羅斯軍人，戴藍色外科手套、手持綠柄美工刀，接近一名俯臥、雙手被縛的男子，男子有烏軍的藍黃兩色肩彰、背朝天、褲子被割開、雙腿被拉開。

    持刀男接著閹割俯臥男子施虐，他身邊另有人正虐待其他犯人。《衛報》指出有其他報導稱受虐男子最後遭謀殺。影片在俄羅斯、烏克蘭的社群媒體上廣為流傳。

    《TCH》指出，「冒險者」的調查人員根據來自烏克蘭的其他影片（包括俄羅斯專業宣傳人員拍攝的影片以及俄軍在社交媒體上留下的影像紀錄，經由比對各種線索，包括影片中俄軍戴的牛仔帽和手環，辨識出疑兇正是孟古什，而慘案發生地點北頓內茨克（Severodonetsk）阿佐特化工廠（Azot）。

    《TCH》記者還設法取得孟古什的電話號碼並直接與他聯繫。孟古什堅決否認涉案，但後來承認，俄國《RT電視台》先前播出一段在阿佐特化工廠拍攝的影片，片中戴帽子的人是他。

    據調查人員稱，他們相當確定，《RT電視台》影片中的人，與酷刑影片中兇手是同一人。烏克蘭總檢察長辦公室已針對對烏克蘭戰俘遭受酷刑的影片刑事立案。

    殘忍閹割影像曝光，烏克蘭士兵遭敵軍虐割下體。（翻自推特）

    殘忍閹割影像曝光，烏克蘭士兵遭敵軍虐割下體。（翻自推特）

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