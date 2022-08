雷劈古巴儲油大火燒2天 17名消防員失蹤

2022/08/07 15:32

〔即時新聞/綜合報導〕古巴馬坦薩斯(Matanzas)一處大型石油槽,5日遭雷擊起火,火勢延燒2天更發生4次爆炸,大火煙霧蔓延超過100公里,更造成112人傷、17名消防員失蹤,當地居民稱「夜晚天空都是亮的、城市充滿硫磺味」,目前墨西哥、委內瑞拉等國都派出團隊協助滅火,連美國都給予技術建議。

綜合外媒報導,該地有8座儲油槽,每個油槽儲存30萬桶石油(約4769萬公升), 5日晚間其中1座遭雷擊先起火,由於燃油高溫易燃特性,又受當地風勢影響,6日總計有3座油槽起火,並發生4次爆炸,大火煙霧蔓延超過100公里。

請繼續往下閱讀...

古巴當局表示,至少有121人在第2次爆炸中受傷,其中36人仍在住院治療,5人情況危急,17名消防員下落不明,現場發現一具身分不名屍體。

由於大火無法控制,古巴也向外求援,古巴總統卡內爾(Miguel Diaz-Canel)在推特上說,感謝墨西哥、委內瑞拉、俄羅斯、智利等國迅速提供物質援助,「也感謝美國給予技術建議」。

當地居民表示,5日晚上8點左右發生了一次非常大的爆炸,6日凌晨5點發生了又有爆炸,「火焰就像太陽一樣照亮整個夜空」。另一名居民說,第一次爆炸後,整座城市充滿強烈的硫磺味道。當局出動軍用直升機向尚未被火勢波及的油槽灑水降溫。

德州大學奧斯汀分校拉丁美洲和加勒比能源與環境項目主任豪爾赫·皮農表示,該地區是多個電廠的燃料轉運點,「這是非常壞的消息」。外媒直言,將加劇當地停電等問題。

???????? #NOW - In the midst of a serious energy crisis, lightning struck an oil tank in Matanzas, Cuba.



pic.twitter.com/d9j6VgxIfK