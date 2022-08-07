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    雷劈古巴儲油大火燒2天 17名消防員失蹤

    古巴馬坦薩斯（Matanzas）一處大型石油槽，5日遭雷擊起火，大火延燒2天。（法新社）

    古巴馬坦薩斯（Matanzas）一處大型石油槽，5日遭雷擊起火，大火延燒2天。（法新社）

    2022/08/07 15:32

    〔即時新聞／綜合報導〕古巴馬坦薩斯（Matanzas）一處大型石油槽，5日遭雷擊起火，火勢延燒2天更發生4次爆炸，大火煙霧蔓延超過100公里，更造成112人傷、17名消防員失蹤，當地居民稱「夜晚天空都是亮的、城市充滿硫磺味」，目前墨西哥、委內瑞拉等國都派出團隊協助滅火，連美國都給予技術建議。

    綜合外媒報導，該地有8座儲油槽，每個油槽儲存30萬桶石油（約4769萬公升）， 5日晚間其中1座遭雷擊先起火，由於燃油高溫易燃特性，又受當地風勢影響，6日總計有3座油槽起火，並發生4次爆炸，大火煙霧蔓延超過100公里。

    古巴當局表示，至少有121人在第2次爆炸中受傷，其中36人仍在住院治療，5人情況危急，17名消防員下落不明，現場發現一具身分不名屍體。

    由於大火無法控制，古巴也向外求援，古巴總統卡內爾（Miguel Diaz-Canel）在推特上說，感謝墨西哥、委內瑞拉、俄羅斯、智利等國迅速提供物質援助，「也感謝美國給予技術建議」。

    當地居民表示，5日晚上8點左右發生了一次非常大的爆炸，6日凌晨5點發生了又有爆炸，「火焰就像太陽一樣照亮整個夜空」。另一名居民說，第一次爆炸後，整座城市充滿強烈的硫磺味道。當局出動軍用直升機向尚未被火勢波及的油槽灑水降溫。

    德州大學奧斯汀分校拉丁美洲和加勒比能源與環境項目主任豪爾赫·皮農表示，該地區是多個電廠的燃料轉運點，「這是非常壞的消息」。外媒直言，將加劇當地停電等問題。

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