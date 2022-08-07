敏感時刻中共高層集體消失…神秘北戴河會議疑悄悄展開

外界猜測中共權力分配北戴會議已悄悄展開，圖為中共領導人習近平（右）。（歐新社）

2022/08/07 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西結束來台訪問後，中國解放軍持續對台文攻武嚇，持續在台海周邊進行海空聯合演習，中共高層卻在此期間集體消失，外界對此猜測北戴河會議已經悄悄開始了。

根據希望之聲報導，裴洛希訪台後，中國軍方頻繁軍演，但中國的政府高層卻集體從公開場合消失，他們的公開活動紀錄停留在7月31日的國防部「八一」招待會，中共黨媒與官媒都沒有中共領導人公開活動的報導，也沒有中共高層對裴洛西到台灣的表態訊息，外界猜測中國的行政高層現在有很大的可能在北戴河「休假」。

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外界推測，今年的北戴河會議將會確定中共未來5年的權力結構，與定下今年中共20大黨代會的基調，習近平可能會在該會議上謀求自己的第三個任期，曾任日經亞洲（Nikkei Asia）中國支局長的資深記者中澤克二（Katsuji Nakazawa）表示，若中國真的擋下了裴洛西訪台，那麼習近平將會以勝利者的姿態出席北戴河會議。

中澤認為中共黨內大老習近平鞏固權力的道路上，就不能不考慮自己在中國人民的形象，許多中國網友希望政府對裴洛西訪台展現出強硬的態度與行動，政府的作為卻讓他們感到很失望，這暴露了中國的弱點，以為憑著恫嚇就能達到目的，結果卻導致中國的威信與顏面盡失。

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