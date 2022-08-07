軍情動態》監視全球導彈發射 美太空軍SBIRS衛星全部就緒

SBIRS衛星能全天候追蹤全球陸基彈道飛彈發射。（圖/洛克希德馬丁）

2022/08/07 09:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕洛克希德馬丁公司為美國太空軍建造的第6枚，也是最後1枚太空紅外線系統地球同步軌道（SBIRS GEO-6）飛彈防禦預警衛星，於4日正式於佛州的卡納維爾角空軍基地升空，代表SBIRS生產與發射階段正式落幕，接下來將可透過衛星24小時監測與追蹤全球任何地方發射的彈道飛彈，為美國本土與海外部隊提供關鍵預警時間、抵禦潛在威脅。

據《國家防衛雜誌》（National Defense Magazine）報導，太空軍「太空系統指揮部」（SSC）表示，GEO-6將進一步強化SBIRS提供飛彈預警、防禦、強化美軍太空狀態覺知與技術情報等能力。

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GEO-6與去年5月所發射的GEO-5衛星，都是洛馬公司運用「新世代LM2100系列模組化載台」科技打造，2枚衛星都搭載了升級後的電子設備，強化靈敏性與監偵能力，可針對日益增長的威脅，提供更大的網路強化能力，衛星的動力、推進和電子設備也比原版本的性能更佳。

報導指出，SBIRS飛彈預警衛星部署在距地表3.5萬公里遠的地球同步軌道（Geosynchronous orbit）和高橢圓軌道（Highly Elliptical Orbit），能有效協助陸基彈道飛彈的預警、提供彈道防禦系統追蹤目標，還能捕捉地球部分戰區的紅外線影像。

五角大廈表示，SBIRS飛彈預警衛星群，配備強大的掃描和紅外監視傳感器，以 24小時，每週7天的全天候保護美國。這些傳感器會立即發現地面上的不尋常動向，並且將威脅座標與位置傳送給美國飛彈防衛署（MDA），立即派出最有效的攔截飛彈。

美太空軍第6枚SBIR飛彈預警衛星升空。（圖翻攝自美國聯合發射聯盟官方Flickr）

太空紅外線系統（Space-Based Infrared System ,SBIRS），以多枚同步衛星持續監看地球。（圖/洛克希德馬丁）

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